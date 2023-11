Canadien: Vincent Damphousse a profité du talent de Pierre Turgeon

Quand Pierre Turgeon est débarqué avec le Canadien en avril 1995, Vincent Damphousse avait déjà connu trois saisons de plus de 90 points. Malgré tout ce bagage, le Montréalais se rappelle qu’il avait tiré avantage de la présence de son nouveau coéquipier.

«On avait plusieurs joueurs offensifs au moment où Pierre est arrivé. Il y avait Saku [Koivu] qui commençait [en 1995-1996] et Mike Recchi. On avait beaucoup de punch en attaque. Tout le monde en profitait. C’était plus compliqué pour les adversaires de tous nous surveiller», soutient Damphousse.

À leur seule campagne complète ensemble, Damphousse et Turgeon ont dominé le Tricolore avec 94 et 96 points respectivement, avant que le premier succède au second en tant que capitaine du CH.

«Un gars extrêmement productif»

Ce n’est donc pas une surprise pour l’ancien numéro 25 de voir que le natif de Rouyn-Noranda sera admis au Temple de la renommée du hockey, lundi.

«C’est mérité pour Pierre. Il a les chiffres pour être là depuis longtemps. Il a des statistiques vraiment incroyables. Il a dominé partout où il est passé. Il a même eu une année de 132 points avec les Islanders. C’était un gars extrêmement productif», souligne Damphousse, qui aura la chance de disputer dimanche le match des anciens à Toronto, en marge de la cérémonie d’intronisation.

Derrière les Gretzky et Lemieux

En effet, avant d’être échangé au Tricolore, Turgeon avait connu une saison de 106 points avec les Sabres de Buffalo et une autre de 132 points, dont 58 buts, avec New York. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il avait pris le septième rang de la LNH en 1989-1990, et le cinquième en 1992-1993, étant devancé notamment par Wayne Gretzky, Mark Messier, Steve Yzerman, Mario Lemieux, Brett Hull, Pat LaFontaine et Adam Oates. Tous déjà des membres du Temple.

«Il y a des joueurs qui prennent leur retraite et leur admission est une évidence. Alexander Ovechkin, Sidney Crosby, Evgeni Malkin vont prendre une place tout de suite et ça va en tasser d’autres qui sont plus sur la ligne. Joe Thornton, qui vient d’accrocher ses patins, en est un autre qui sera là à sa première occasion», selon Damphousse.

«Dans le cas de Pierre et de Mike Vernon, c’est un peu ça. Ce sont des joueurs qui ont eu de très belles carrières et qui méritent d’être là, mais ç’a pris plus de temps», ajoute-t-il.

Les conseils de Pierre Lacroix

D’ailleurs, le gardien Vernon, qui sera aussi immortalisé, et Damphousse ont partagé le même vestiaire avec les Sharks de San Jose. Sans oublier qu’un autre intronisé, Pierre Lacroix à titre posthume, a été l’agent du Québécois de 55 ans dès ses 16 ans et jusqu’à ce qu’il devienne le directeur général des Nordiques.

«Il a conseillé plusieurs grands noms francophones comme Mike Bossy, Patrick Roy et Pierre Turgeon. On est plusieurs à avoir bénéficié de ses conseils. Comme DG, sa feuille de route est incroyable. Il est arrivé au Colorado et rapidement, il en a fait une dynastie», souligne celui qui prévoit passer du temps avec la famille Lacroix cette fin de semaine.

Après avoir été élu au Panthéon des sports du Québec, lundi, Damphousse pourrait bien un jour faire son entrée au Temple de la renommée du hockey, avec ses 1205 points en 1378 matchs réguliers dans la LNH, quatre Matchs des étoiles, une coupe Stanley avec le CH en 1993 et une médaille d’argent à la Coupe du monde de 1996.