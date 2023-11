C'est la fin pour Réseau Contact

Un pionnier du web québécois rend l’âme après 27 ans d’existence. Le site de rencontres Réseau Contact sera hors-ligne dès la fin du mois.

« On ressent une grande fierté de constater les innombrables mariages, enfants et belles histoires d’amour issus de ce service », lance Julie Pilon, directrice du site depuis de nombreuses années.

Réseau Contact existait depuis 1996. Doyen du genre au Québec, le service est apparu bien avant d’autres comme Mon Classeur ou Rencontre Sportive.

C’est peut-être pourquoi la moyenne d’âge de ceux qui cherchent l’amour et bien plus sur ce site est la plus élevée de l’industrie au Québec : entre 50 et 55 ans.

C’est mdf commerce – anciennement Mediagrif – qui en est propriétaire. Spécialisée en commerce électronique, l’entreprise a payé 65 M$ à Québecor en 2013 pour l’achat de Réseau Contact et de Jobboom.

Le bénéfice d’exploitation de mdf a été de 4 M$ au plus récent trimestre. Il avait atteint 3,4 M$ pour l’ensemble de l’année dernière.

mdf invoque la Loi 25, qui interdit aux entreprises de récolter certaines données sur leurs utilisateurs, comme raison de la fermeture.

« Des investissements auraient été nécessaires, entre autres pour s’ajuster afin de respecter les nouvelles lois », indique-t-on.

Mais pourquoi donc?

Réseau Contact était toujours rentable – c’est mdf qui le dit – et comptait plus de 115 000 membres, dont de nombreux payaient pour le service. Les clients seront d’ailleurs remboursés, assure l’entreprise.

Au sein de l’industrie, on se questionne donc sur les réels motifs de la fermeture.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL JdeM

« La plateforme semblait être à l’abandon, m’ont dit plusieurs de mes utilisateurs. Je ne sais pas si Réseau Contact s’assurait de maintenir le site à jour », raconte Mélanie Trudel.

C’est peut-être ce qui explique tout le travail qu’il y avait à faire, ajoute-t-elle.

Cette entrepreneure de 42 ans a lancé GoSeeYou en 2018. C’est ce qui se rapproche le plus de Tinder au Québec, puisque le service n’est disponible que par application mobile et offre notamment la géolocalisation.

Mais attention. Mme Trudel investit beaucoup de son temps et de son argent pour sécuriser les échanges sur son app. Les comptes sont scrutés à la loupe, par exemple, et on ne peut pas « ghoster » les gens, soit arrêté de leur parler soudainement.

« On a créé un bouton qui envoie un message automatiquement si tu veux arrêter la discussion. Car se faire ghoster, ça fait toujours mal à l’estime », explique-t-elle.

C’est un peu Noël pour Mme Trudel, qui compte bien récupérer certains des clients laissés à l’abandon par mdf.

Comme GoSeeYou s’était déjà conformé aux lois européennes sur la protection des données personnelles, une bonne partie du travail est déjà fait et l'entreprise ne fermera pas de sitôt.

Anne-Marie Lefebvre ne va pas pleurer la mort de Réseau Contact non plus. La propriétaire de Rencontre Sportive est la nouvelle doyenne des sites de rencontre au Québec. Son site existe depuis 2002.

« Rencontre Sportive serait heureuse d’accueillir les sportifs de Réseau Contact », lance-t-elle en riant.

Comme le marché est saturé d’applications et de sites de rencontres, elle se sent comme une Gauloise toujours en vie.

« Pas question d’abandonner. Ça me motive encore plus à continuer, ce qui se passe », assure-t-elle.