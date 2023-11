Cette haine qui nous gangrène

Ressentez-vous cette atmosphère tendue, cette électricité dans l’air et cette anxiété ambiante qui nous enveloppent? Les nouvelles désastreuses s’accumulent et pèsent lourdement sur notre moral.

Nous étions nombreux à avoir le moral en berne face aux massacres qui ont commencé le 7 octobre par le Hamas et qui continuent à Gaza aujourd’hui avec les bombardements.

Cette guerre a eu pour effet de diviser notre société, d’attiser la haine envers l’autre et de nous éloigner les uns des autres. Il y a les pro-Israéliens et les pro-Palestiniens, et il est devenu impératif de choisir son camp sans y déroger. Comme si reconnaître les souffrances et les réactions des uns et des autres revenait à les trahir.

Il a fallu que le premier ministre Trudeau appelle à l’apaisement des esprits pour qu’une première voix se lève et nous rappelle une évidence: notre allégeance, notre loyauté, notre fraternité devraient être prioritairement dirigées envers nos concitoyens. Notre rôle, à chacun d’entre nous, est de nous protéger et de nous soutenir mutuellement. Notre rôle est d’utiliser nos différences comme une force plutôt que de nous percevoir comme des ennemis.

Lorsque je vois des synagogues attaquées, des écoles juives prises pour cible par des coups de feu, cela me déchire le cœur pour mon Québec et mon Canada. Quand j’entends les discours de Charkaoui et du Dr Sabbah, je ne reconnais plus notre société.

Quand l’un d’entre nous est insulté, attaqué, intimidé, nous devrions tous ressentir cette insulte, cette attaque, cette intimidation. Peu importe la religion de la victime et de quel côté penche son cœur.

Comment avons-nous pu oublier cela? Comment avons-nous pu importer ce conflit et toute sa complexité ici, chez nous? Comment avons-nous collectivement échoué à nous rappeler que nous avons la chance d’être des citoyens d’un pays de paix et de fraternité?

Nous avons plus que jamais besoin de leaders apaisants, qui nous ramènent à la réalité et nous rappellent qui nous sommes réellement: un peuple de pacifistes qui abhorre les querelles et les divisions.