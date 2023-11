CF Montréal : neuf entraîneurs sont partis en 12 ans

En 12 ans depuis son entrée en Major League Soccer (MLS), le CF Montréal a collectionné les entraîneurs-chefs. Pas moins de neuf pilotes ont effectué des passages plus ou moins mémorables dans la métropole québécoise.

Avec le départ d’Hernan Losada après une saison, le grand débat de la stabilité chez le Bleu-Blanc-Noir est relancé. Voici les instructeurs qui se sont succédé à la tête de l’équipe :

Jesse Marsch : octobre 2011 à novembre 2012

Plusieurs mois avant sa première saison dans le circuit Garber, en 2012, l’Impact a rapidement annoncé ses couleurs en confiant les rênes à Jesse Marsch. L’Américain a fait ses armes à Montréal et chez les Red Bulls de New York avant de faire le saut en Europe en 2019. Des différences d’opinions ont mené à son départ qui s’est tout de même fait dans des circonstances amicales.

Marco Schällibaum : janvier 2013 à décembre 2013

Plusieurs se souviendront du «Volcan suisse» pour ses sautes d’humeur assez mémorables. Schällibaum a été expulsé de quatre rencontres durant la saison 2013. Son bilan a été positif, mais la dégringolade au classement et l’élimination au premier tour des séries de la MLS ont entraîné sa fin.

Frank Klopas : décembre 2013 à août 2015

Parlant de caractère explosif, Frank Klopas était aussi très doué à ce niveau. Montréal a vécu à la fois ses meilleurs et ses pires moments pendant le séjour de l’Américain d’origine grecque. L’année 2015 a été marquée par la présence en finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, mais en MLS, ce fut très difficile, particulièrement en 2014.

Mauro Biello : août 2015 à octobre 2017

C’est ainsi à Mauro Biello qu’est revenue la responsabilité de terminer la saison 2015. Et le joueur le plus capé de l’histoire du club n’a pas manqué sa chance. Il a mené l’Impact durant son âge d’or avec de grands joueurs comme Didier Drogba, Ignacio Piatti et Patrice Bernier. Il a été poussé vers la sortie à la fin de la campagne 2017, mais il est l’entraîneur qui a résisté le plus longtemps en dirigeant pendant 93 rencontres.

Rémi Garde : novembre 2017 à août 2019

Sous Garde, le Bleu-Blanc-Noir est demeuré dans la cave du classement, étant tenu à l’écart du tournoi d’après-saison pour une troisième année consécutive. L’ancien de l’Olympique lyonnais a été renvoyé en août 2019 après une série de contre-performances.

Wilmer Cabrera : août 2019 à octobre 2019

La palme du plus court séjour à la barre revient à Wilmer Cabrera, débarqué de Houston pour les neuf dernières rencontres de la saison. La direction a rapidement mis aux commandes un entraîneur d’expérience, qui ne savait toutefois que balbutier quelques mots d’anglais. C’est néanmoins avec le Colombien que le onze montréalais a mis la main sur le titre canadien, en septembre. Son contrat n’a pas été renouvelé pour l’année suivante, toutefois.

Thierry Henry : novembre 2019 à février 2021

Le passage très remarqué de Thierry Henry aurait pu mener à de plus grandes choses. Le Français est arrivé en grande pompe à Montréal, mais la pandémie de COVID-19 a tout de suite bouleversé les plans. Loin de sa famille pendant longtemps, il a décidé de retourner sur le Vieux-Continent, un peu moins d’un mois avant le début de la campagne 2020. Il n’a dirigé que 35 parties.

Wilfried Nancy : mars 2021 à décembre 2022

C’est donc Wilfried Nancy, ayant gravi les échelons du club un à un, qui est devenu le seul maître à bord. Le Français a été le chouchou des amateurs et a aidé l’équipe à reconnecter avec son public à la suite d’une transition épineuse vers le nom de CF Montréal et le changement de logo. Il l’a menée au meilleur résultat de son histoire en saison régulière, en plus d’établir un record pour les victoires à l’extérieur. Or, une série de disputes avec le propriétaire Joey Saputo a entraîné son départ vers Columbus.

Hernan Losada : décembre 2022 à novembre 2023

Il n’y a pas que du mauvais à retenir du court règne de Losada. Le début de saison a été catastrophique, mais plusieurs séries de victoires ont suivi. Sauf que le CF Montréal est resté sur sa faim en étant écarté des éliminatoires au dernier duel régulier. L’année 2023 a vu l’émergence des talentueux Québécois Mathieu Choinière et Jonathan Sirois, mais également de plusieurs points d’interrogation sur le plan offensif.