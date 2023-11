Cody Fajardo veut une bague comme quart-arrière partant

Au moment de se diriger vers Toronto pour cette finale de l’Est, Cody Fajardo garde bien loin dans ses pensées cette bague de la Coupe Grey qu’il a remportée dans l’uniforme des Argonauts en 2017 à titre d’auxiliaire à Ricky Ray. Il rêve plutôt, depuis longtemps, d’un championnat à titre de quart-arrière partant.

«Cette bague est dans mon coffre-fort à la maison et je ne l’ai pas souvent sortie depuis que nous avons gagné, a reconnu le quart-arrière des Alouettes. C’est quelque chose que je vais chérir pour le reste de ma vie, car c’est toujours incroyable de remporter un championnat. J’ai établi de bonnes relations à Toronto pendant les trois années que j’étais là, mais pour être honnête, c’est lorsque je serai à la retraite que je vais m’attarder à tout ça. Présentement, c’est évident qu’un championnat à titre de quart-arrière partant signifierait tellement plus pour moi.»

«Dès le camp d’entraînement, on a parlé de l’objectif de gagner la Coupe Grey et nous en sommes à un match de disputer cette finale, c’est excitant d’avoir cette opportunité», a ajouté Fajardo.

Douloureux souvenirs de 2019

Deux petites victoires séparent donc Fajardo de son grand objectif. C’était le cas aussi en 2019, à sa première année comme partant avec les Roughriders de la Saskatchewan. Puis encore en 2021, toujours avec les Riders. Chaque fois, les Blue Bombers de Winnipeg l’ont battu en finale de l’Ouest avant d’aller remporter la Coupe Grey.

«Ça fait beaucoup plus mal [de perdre] quand tu te rapproches, a convenu Fajardo. Tout ce que tu veux semble juste devant toi comparativement à ces années où tu rates les éliminatoires.»

Les souvenirs de 2019 ont de quoi être particulièrement douloureux pour le quart-arrière des Alouettes. La défensive de la Saskatchewan avait alors réussi à limiter les Blue Bombers à 20 points, mais Fajardo n’avait pas été en mesure d’en marquer plus que 13 avec ses coéquipiers à l’attaque.

Avec un peu plus de deux minutes à écouler à cette finale de l’Ouest, disputée devant la foule enthousiaste du Mosaic Stadium, Fajardo avait d’abord été arrêté sur un troisième essai et avait une verge à franchir pour atteindre la zone des buts et créer l’égalité. Puis, dans les dernières secondes, les Roughriders menaçaient encore à l’intérieur des 10 verges quand la passe finale de Fajardo a malencontreusement touché la barre transversale de la structure servant aux placements. C’était la consternation en Saskatchewan.

Impatient d’affronter les Argonauts

Quatre ans plus tard, Fajardo n’a pas encore oublié cette fin de match dramatique. Le revers de 2021 a également fait mal alors que les Roughriders, malgré cinq revirements à leur avantage en première demie, avaient perdu le match 21 à 17 dans une finale de l’Ouest qui était par ailleurs disputée à Winnipeg.

«J’ai déjà vécu des matchs importants contre de très bons adversaires, et ce sera la même chose contre cette équipe ayant présenté une fiche de 16-2 [en saison régulière], a résumé Fajardo, en prévision du match de ce samedi contre les Argonauts. Je suis content d’être où nous en sommes et je sais que notre équipe peut gagner la Coupe Grey. Je suis impatient d’avoir cette opportunité d’affronter Toronto à leur domicile.»

«Je crois que chaque quart-arrière a pour but d’être constant, puis l’objectif ultime devient de remporter éventuellement un championnat, a pour sa part reconnu Anthony Calvillo, ancien quart des Alouettes et maintenant coordonnateur offensif de l’équipe. Les gars dans cette équipe croient en Cody et Cody a lui-même confiance en ses moyens. À la fin d’une carrière, un quart-arrière veut avoir ce sentiment d’accomplissement.»

Des partisans des Alouettes à Toronto?

De nombreux partisans ont maintenant hâte que cette fameuse finale de l’Est commence, samedi, dès 15h. Fajardo a d’ailleurs exprimé le souhait de voir plusieurs amateurs des Alouettes se rendre à Toronto pour ce match important.

«Nos partisans ont été présents samedi dernier à Montréal, c’était extrêmement bruyant et ils ont rendu la tâche difficile à l’attaque des Tiger-Cats quand elle était sur le terrain, a noté le quart-arrière. Ils sont des vrais partisans. Ce n’est qu’un petit voyage pour aller à Toronto et nous savons qu’il y aura des partisans pour nous supporter là-bas. Ça nous excite!»