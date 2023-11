Confirmation de gaspillage

Je viens de lire les propos de « Diane de Granby » dans votre chronique. Je peux confirmer que ce qu’elle vous rapporte avoir entendu de la bouche d’une directrice d’école, à savoir que les jeunes jettent leurs sacs à dos et leur matériel restant aux poubelles à la fin de leur année scolaire, est véridique.

J’ai enseigné 23 ans au secondaire au centre-ville de Québec, dont 11 ans en milieu défavorisé. Lors de la dernière journée de classe en juin, les enseignants doivent superviser le ménage des casiers. Les concierges alignent alors dans le centre des corridors des dizaines de gros bacs bleus à roulettes. Et c’est toujours le même scénario qui se répète : nous y retrouvons plein de matériel réutilisable comme des sacs à dos, des boîtes à lunch, des cartables presque neufs, des étuis contenant crayons, surligneurs, gommes à effacer et correcteurs, des cahiers Canada neufs ou n’ayant que quelques pages utilisées, des paquets de feuilles lignées neuves, des règles et j’en passe.

Quand je disais aux élèves « Mais voyons, c’est encore bon, gardez ça pour septembre ! » Leur réponse était toujours la même « Ma mère va m’en acheter du neuf ! » C’est vraiment désespérant. Et chaque année en août, on nous revient avec les reportages sur les coûts exorbitants engendrés par la rentrée scolaire.

G.D. de Québec, une lectrice fidèle

Vous faites partie de la vingtaine de personnes qui ont répondu à ma demande de confirmer que cette pratique existait bel et bien dans de nombreuses écoles secondaires. Un certain « P.B. » ajoutait même que cette opération donnait lieu à une compétition du genre « C’est qui qui va en jeter le plus ? » Au point de se demander si les parents se préoccupent de ce que leurs jeunes jettent aux poubelles en juin, pour se plaindre ensuite à la rentrée de septembre du coût des fournitures scolaires qui viennent grever leurs budgets.

Je suis soufflée qu’une telle pratique puisse perdurer sans que personne ne songe à sonner l’alarme pour que se créent des équipes mixtes composées des directions d’écoles et des parents pour faire l’éducation de base de nos jeunes. Se contenter de disposer des poubelles dans les corridors pour récupérer le matériel ne me semble pas correspondre à la mission éducative des directeurs d’écoles, des enseignants et des parents.