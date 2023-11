Coupe Dunsmore: un ancien du programme des mini Carabins dans l'uniforme du Rouge et Or

Ancien joueur du programme des mini Carabins et évoluant au CEPSUM au cours de son parcours à l’école secondaire, Xavier Thibaudeau se sentira comme à la maison à la Coupe Dunsmore.

En deuxième secondaire, le demi défensif du Rouge et Or de l’Université Laval a participé au programme des mini Carabins. Il a aussi porté les couleurs des Aigles de Jean-Eudes pendant cinq ans avec qui il a remporté le Bol d’Or juvénile Division 1 en 2018.

«C’est spécial de jouer la Coupe Dunsmore au CEPSUM, a souligné le demi défensif du Rouge et Or de l’Université Laval. C’est un environnement spécial et je me sens chez-nous. La foule ne sera plus de mon côté, mais j’aime l’énergie qui se dégage du stade. Après un an dans le programme mini Carabins, j’aurais pu y retourner, mais je voulais faire d’autres camps. J’ai fait celui des Alouettes et de Bishop’s.»

Ne lui reste plus qu’à emprunter le bon chemin quand il se rendra sur le terrain. «Lors du match en saison régulière à Montréal, je suis passé par la sortie réservée au club local parce que je ne connaissais pas d’autre chemin.»

A-t-il songé à se joindre aux Carabins après son parcours collégial avec les Cougars du Collège Champlain? «Au départ, je pensais évoluer en Ontario ou dans l’Ouest, a indiqué l’étudiant en administration des affaires qui est né sur la Rive Sud de Montréal. Laval m’a parlé en premier et je ne voulais aller nulle part ailleurs après ma visite. J’ai écouté mon cœur.»

Utilisé principalement sur les unités spéciales, Thibaudeau s’est taillé une place dans l’alignement dès le premier match de la saison. «C’était mon ambition, mais j’étais conscient que ça ne serait pas facile parce que la compétition est forte. J’ai eu un bon mentor en Félix Petit et Vincent Delisle m’a aussi aidé.»

Utilisé comme 6e demi défensif (nickle) dans les rangs collégiaux, Thibaudeau s’entraîne à la position de maraudeur derrière Petit qui quittera fort possiblement au terme de la présente saison. «Tant que je suis sur le terrain, je vais jouer à la position que Marc (Fortier) décidera.»