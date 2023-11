De la grande visite chez les Petry à Detroit

Jeff Petry a gardé de bons souvenirs de son long passage de près de huit saisons avec le Canadien de Montréal. Même s’il porte maintenant les couleurs des Red Wings, il n’a pas coupé les ponts avec plusieurs de ses anciens coéquipiers.

À la veille du match entre le CH et les Wings, Petry a invité Nick Suzuki, Brendan Gallagher et Jake Evans pour un souper à son domicile en banlieue de Detroit.

Photo tirée d'une story Instagram, @the_dailyjules

Les quatre garçons de Petry étaient bien heureux de renouer avec les anciens coéquipiers de leur paternel.

À sa sortie de l’entraînement matinal au Little Caesars Arena, l’Américain n’a pas parlé de ce repas, mais il a glissé quelques mots sur l’héritage de son séjour montréalais.

«Mes plus vieux fréquentent une école où on enseigne plus qu’une langue et ils ont encore la chance de suivre des cours de français entre deux et trois fois par semaine, a mentionné Petry. Mon plus vieux chante encore des chansons de Noël en français. Sa préférée est Petit papa Noël!»