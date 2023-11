Dépenses douteuses à l’Office de consultation publique de Montréal: les demi-vérités d’Isabelle Beaulieu

Tout comme Dominique Ollivier au début de la semaine, la présidente de l’Office de consultation publique de Montréal, Isabelle Beaulieu, a multiplié les demi-vérités lors d’entrevues données mercredi dans divers médias et est même allée jusqu’à mentir.

Le Bureau d’enquête rectifie les faits:

• Au micro du 15-18 à la radio de Radio-Canada, Mme Beaulieu a déclaré: «Y’a pas de soupers au restaurant, y’en a pas, depuis ma présidence, il n’y a pas de soupers au restaurant.»

Ceci est faux. Les documents que nous avons reçus font état d’au moins 38 frais pour des soupers ou de la nourriture en soirée, sous sa présidence.

Isabelle Beaulieu a réglé elle-même six de ces factures avec sa carte de crédit de la Ville de Montréal, dont:

· Un repas au restaurant Tiramisu à 162,80$ payé à 20h04;

· Un souper à l’hôtel Hilton à 198,33$ pour une «rencontre»;

· Un repas chez Rodos à 170,44$ payé à 20h28.

L’ex-secrétaire général, Luc Doray, a payé 32 de ces factures, dont une pour un «souper de travail» à 124,82$ au restaurant Hélicoptère dans Hochelaga. Il affirme y être allé avec Mme Beaulieu.

Dans une autre entrevue en soirée, elle a admis qu’il y avait «quelques soupers».

• Toujours au 15-18, elle a déclaré à propos des allégations de climat toxique: «L’Office travaille avec beaucoup de collaborateurs à contrat et il y a un gros roulement de collaborateurs à contrat et oui, après la pandémie, il y a des gens qui ont décidé d’aller travailler ailleurs.»

Sur les 11 départs depuis l’arrivée de Mme Beaulieu en février 2022, sept personnes avaient un statut d’employé, dont certains comptaient près de 15 ans de service. On compte aussi 4 collaborateurs.

Plusieurs ex-employés nous ont confirmé que leur départ était, au moins en partie, en lien avec la nouvelle présidente.

• En entrevue avec notre Bureau d’enquête, elle a déclaré: «Ma prédécesseure [Dominique Ollivier] m’a dit que c’était 1% du budget annuel pour les frais de représentation et de voyage. »

Selon les rapports de dépenses des voyages et les relevés de carte de crédit, les frais de voyage et de repas excèdent souvent 1% du budget de l’OCPM.

En 2016, sous la présidence de Mme Ollivier, les voyages ont coûté près de 50 000$ et les restaurants à Montréal plus de 12 000$, soit au-delà de 3% du budget annuel.

En 2022, sous le règne de Mme Beaulieu, ces dépenses totalisent plus de 40 000$, soit 1,5%.

• Toujours avec notre Bureau d’enquête, Mme Beaulieu a affirmé: «On est vérifié par le vérificateur général et c’est eux qui regardent les comptes de l’Office».

Dominique Ollivier avait aussi fait une déclaration similaire. Or, le Bureau du vérificateur général (VG) confirme que les états financiers de l’OCPM n’ont pas été audités par le VG depuis l’année 2017, en raison d’un changement législatif.

C’est désormais un auditeur externe qui s’en occupe. Et encore là, un auditeur comptable ne vérifie pas toutes les dépenses.

«L’audit financier effectué selon les normes d’audit comporte des méthodes d’échantillonnage selon la stratégie d’audit prévue et par conséquent, ce n’est pas 100% des dépenses qui sont auditées», a aussi précisé le Bureau du VG.

• Au sujet de l’achat d’écouteurs AirPods Max à 900$, Mme Beaulieu a déclaré au micro de Luc Ferrandez de Cogeco: «Je suis arrivée, on était encore en télétravail, alors on a installé le bureau pour que je sois en télétravail et on est allé chez Apple [acheter] des écouteurs et un iPad.»

Les écouteurs ont été achetés le 7 juillet 2022. À cette période, si Mme Beaulieu était en télétravail, elle fréquentait toutefois les restaurants du centre-ville près des bureaux de l’OCPM pour des «lunchs de travail». Par exemple, elle a dépensé 70,55$ au Dunn’s Famous, 71,08$ la semaine suivante au East Pan Asiatique ou encore 115,03$ au restaurant Chez Alexandre, le 20 juillet.

Le mois d’août 2022 est d’ailleurs le mois où elle est allée le plus souvent au restaurant depuis le début de son mandat, soit environ trois fois par semaine.

De nombreuses fournitures de bureau, dont une chaise à 1000$, ont aussi été achetées à partir du mois de septembre.

Par ailleurs, selon nos sources, les employés ont été informés le 14 septembre que le retour en présentiel quatre jours par semaine serait exigé à compter du 1er octobre. Le télétravail était d’ailleurs terminé lorsque Mme Beaulieu a fait l’achat, le 22 novembre, de son iPad Air de couleur rose à 800$ ainsi que de son iPhone 14 violet à 1099$ en plus des 300$ en AppleCare, sans compter les taxes.