Documentaire «Ados et armés» présenté à Télé-Québec: il ne faut surtout pas négliger le contexte familial dans le problème de la délinquance juvénile

Lors du dévoilement de son plan de prévention de la violence et de l’intimidation dans les écoles, le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a interpellé les parents en rappelant qu’ils font « partie de la solution ». Dans le documentaire Ados et armés diffusé récemment sur les ondes de Télé-Québec, ces derniers sont pourtant les grands absents dans les solutions évoquées pour contrer la violence armée qui sévit au Québec. La famille ne représente-t-elle pas un facteur de risque ou de protection important en matière de délinquance juvénile?

Présenté par le militant antiraciste Fabrice Vil, ce documentaire se veut une « incursion exceptionnelle et privilégiée dans la vie d'adolescents armés, afin de comprendre qui ils sont, pourquoi ils ont adopté des comportements violents, comment ils en sont arrivés là et les répercussions que cela a sur leur entourage ». Or, ce film passe sous silence le contexte familial et la responsabilité parentale quand il s’agit de l’encadrement des adolescents.

David, 21 ans, un des jeunes protagonistes du documentaire, tient pourtant des propos qui soulèvent des questions quant à son environnement : « De mes six ans jusqu’à mes 18 ans, j’étais chez mon père. J’ai vu une arme à feu chez lui. C’était pas un gun, c’était un rifle (fusil d’assaut). Depuis que je suis jeune, de mes 12 ans jusqu’à mon incarcération, à mes 16 ou 17 ans, il m’a absolument tout montré. Il m’apprenait comment braquer des gens, des bijouteries, des banques. Ce gars-là m’a guidé vers le mal. »

Un déterminant fondamental

Même si des études ont démontré que la criminalité du père est l’un des facteurs les plus influents en matière de délinquance chez les garçons, tel qu’indiqué dans une publication disponible sur le site de Sécurité publique Canada, ce témoignage révélateur n’a fait l’objet d’aucune analyse. Parmi les pistes explorées dans le cadre du documentaire pour expliquer cette violence armée : la pauvreté et les inégalités sociales. Un chercheur et praticien du centre d’expertise de l’institut universitaire Jeunes en difficulté, René-André Brisebois, a tout de même rappelé à juste titre dans son discours que la très grande majorité des jeunes issus de quartiers pauvres ne deviendront pas des délinquants.

Parmi les nombreux facteurs de risque liés à la famille en matière de délinquance juvénile, on note les conflits familiaux, les pratiques parentales inadéquates, les parents antisociaux, les attitudes favorables à la violence, les abus physiques, la négligence ainsi que la violence familiale. Le quartier de résidence, où la présence de gangs de jeunes est marquée et où la drogue et les armes à feu sont facilement accessibles, constitue également un facteur de risque.

L’exemple de Glasgow

À la fin du documentaire, on avance comme piste de solution l’approche de la ville de Glasgow, en Écosse, qui s’est attaquée à la violence armée il y a plus de 15 ans, parvenant à diminuer de 80 % les homicides. Toutefois, bien qu’on mentionne que cette stratégie a fonctionné notamment grâce au jumelage de la sécurité publique et de la santé publique, on omet d’aborder un aspect primordial de cette recette écossaise : l’importance d’aller à la source de cette violence armée.

Dans un article publié l’an dernier dans La Presse, on apprenait lors d’un entretien avec le responsable de l’Unité écossaise de réduction de la violence (SVRU), Niven Rennie, qu’il fallait chercher à comprendre les expériences négatives de l’enfance — comme la négligence et les violences physiques, sexuelles et verbales — et leurs effets : problèmes de comportement, d’apprentissage, relationnels, de santé physique et mentale, d’alcoolisme et de drogue, etc.

« Une fois que l’on comprend les expériences négatives de l’enfance et leurs effets, quand on rencontre quelqu’un qui a eu des problèmes avec la loi, on ne demande pas : “Qu’as-tu fait?” et “Pourquoi?”. On demande : “Qu’est-ce qui t’est arrivé? Quelle est ton histoire?”. Si on met cette personne en prison, on n’a pas réglé le problème. »

Ainsi, en faisant l’impasse sur un élément aussi essentiel — et incontournable! — que le contexte familial, duquel peut découler un syndrome de reproduction des pratiques violentes, le documentaire Ados et armés rate la cible. On préfère attirer l’attention sur l’idée que 85 % des trafiquants d’armes sont des hommes « blancs » plutôt que sur l’un des principaux facteurs du développement de la criminalité.

Sommes-nous surpris?

Murielle Chatelier, Présidente, Association des Québécois unis contre le racialisme (AQUR)