EN DIRECT: Canadiens - Red Wings

Les Canadiens affrontent actuellement les Red Wings.

12:02 - BUT REFUSÉ MTL Sean Monahan saute sur un retour de lancer et marque sur le jeu de puissance. Les Red Wings contestent la décision en prétextant qu'il y avait hors-jeu. Ils ont gain de cause et le but est refusé.

10:53- Jake Walman écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

05:58- Kaiden Guhle écope d'une pénalité. Les Red Wings vont évoluer en avantage numérique.

03:02- Josh Anderson écope d'une pénalité. Les Red Wings vont évoluer en avantage numérique.

00:00- Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00- Fin de la période.

15:05- Lucas Raymond écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

14:15- Michael Pezzetta écope d'une pénalité. Les Red Wings vont évoluer en avantage numérique.

07:12- Jeff Petry écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

07:02 - BUT MTL 1-0 Le tir vif de Mike Matheson ne donne aucune chance à James Reimer. Son troisième de la saison permet à Montréal de prendre les devants. Alex Newhook récolte une aide sur la séquence.

02:58- Jordan Harris écope d'une pénalité. Les Red Wings vont évoluer en avantage numérique.

00:00 - Début de la partie.

Devant le filet

Cayden Primeau Fiche: 0-1-0 / Moyenne de buts alloués: 4,15 / Taux d’efficacité: 87,9%

James Reimer Fiche: 2-2-0 / Moyenne de buts alloués: 1,52 / Taux d’efficacité: 94,4%

Formation de l'entraîneur Martin St-Louis