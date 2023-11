Entraves dans le Grand Montréal: quelles routes sont à éviter ce week-end?

L’arrivée de la première neige n’a pas encore mis fin aux travaux sur les routes du Grand Montréal puisque des entraves sont encore à prévoir cette fin de semaine, notamment sur le pont Honoré-Mercier, dans l’échangeur Saint-Pierre et sur le pont Papineau-Leblanc.

Le ministère des Transports et de la mobilité durable (MTMD) encourage les automobilistes à éviter ces secteurs «dans la mesure du possible».

Voici les entraves majeures prévues du 10 au 13 novembre dans la région métropolitaine:

PONT PAPINEAU-LEBLANC/AUTOROUTE 19 – De vendredi 22h à dimanche 23h

FOURNIE PAR LE MTQ

Direction sud

• Entre Laval et Montréal (arr. Ahuntsic-Cartierville), fermeture complète de l’A-19 en direction sud, entre la sortie 8 (A-440) et le boulevard Henri-Bourassa, incluant le pont Papineau-Leblanc.

Détours : via la voie de desserte A-440 et poursuivre dans la direction désirée

Direction est : sortie 30 (R-125 sud) vers le pont Pie-IX.

Direction ouest : sortie 22 (A-15 sud), vers le pont Médéric-Martin.

Fermetures par défaut : à compter de 21 h 30

La bretelle d’entrée en provenance de l’A-440 et de la voie de desserte A-19, en amont du boulevard Saint-Martin.

Les entrées des boulevards Saint-Martin, de la Concorde et Lévesque.

Note : maintien de l’accès au boulevard Saint-Martin en provenance de l’A-440 et de la voie de desserte A-19 sud.

Direction nord

• Entre Montréal (arr. Ahuntsic-Cartierville) et Laval, fermeture complète de l’A-19 en direction nord, entre les boulevards Henri-Bourassa et de la Concorde, incluant le pont Papineau-Leblanc.

Détour : sur le boulevard Henri-Bourassa, via les ponts Pie-IX (direction est) ou Viau (direction ouest) et boulevard de la Concorde. Pour les camions, via A-440.

PONT HONORÉ-MERCIER – Samedi, de 5h à 21h

FOURNIE PAR LE MTQ

• Fermeture complète du pont en direction de Montréal et contresens (1 voie par direction) en direction de la Rive-Sud (R-138 ouest, pont amont).

Note : En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, cette entrave sera reportée à dimanche, selon le même horaire.

L’entrée en provenance de la rue Airlie demeure ouverte. Travaux sur la partie provinciale du pont, sous la responsabilité du MTMD.

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE – De vendredi 23h59 à lundi 5h

FOURNIE PAR LE MTQ

• Fermeture de la bretelle menant de la R-138 est (en provenance du pont Honoré-Mercier) à l’A-20 est (vers le centre-ville).

Détour : via la bretelle pour A-20 ouest, embranchement pour 1re Avenue, demi-tour aux feux de circulation et boulevard Montréal-Toronto.