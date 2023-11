Étincelles, la soirée des diplômés et des donateurs de l’Université de Montréal

L’Université de Montréal était fière de dévoiler les noms des quatre personnes lauréates d’Étincelles 2023 : Catherine Fournier | Prix de la relève, Sandro Échaquan | Prix de l’engagement bénévole, Me William Brock | Prix philanthrope, et Pierre Karl Péladeau | Prix de l’Ordre du mérite.

Photos Agence QMI, Mario Beauregard

Daniel Jutras, recteur de l’UdeM, a félicité les quatre personnalités lauréates d’Étincelles 2023, Me William Brock, Sandro Échaquan, Catherine Fournier et Pierre Karl Péladeau.

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier (science politique 2014 et sciences économiques 2015), lauréate du Prix de la relève, est en compagnie de Michael Pecho, vice-recteur aux relations avec les diplômés et à la philanthropie de l’UdeM. Catherine Fournier est la plus jeune femme à avoir été élue députée à l’Assemblée nationale ainsi qu’à la mairie d’une grande ville du Québec.

Sandro Échaquan (sciences infirmières 2004), membre de la nation Atikamekw Nehirowisiw de Manawan, est le premier infirmier praticien spécialisé de première ligne (IPSPL) du Québec d’origine autochtone et cofondateur du premier centre de pédiatrie sociale en communauté autochtone. Sandro Échaquan, lauréat du Prix de l’engagement bénévole, est avec Jacques Girard, président de l’Association et du conseil des diplômés de l’UdeM.

Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, ainsi que l’ancien premier ministre du Canada Brian Mulroney, son épouse, Mila Mulroney, et Pascale Bourbeau, la conjointe de Pierre Karl Péladeau, sont entourés des membres de la famille de celui-ci.

Daniel Jutras, recteur de l’UdeM, a remis le Prix de l’Ordre du mérite de l’Université de Montréal au président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, un grand philanthrope et un ardent défenseur de l’éducation, de la culture québécoise et de la langue française.

Le lauréat du Prix philanthrope, William Brock, associé chez Davies Ward Phillips et Vineberg, est accompagné de Frantz Saintellemy, chancelier de l’UdeM. Me William Brock a remporté son combat d’un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë, qui l’a mené à la création de la Chaire Maryse et William Brock.

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, est en compagnie de son frère, Érik, de Manon Blanchette, l’épouse de son père, Pierre Péladeau, de son frère, Jean B. ainsi que de ses enfants, Marie, Thomas et Romy, et de sa conjointe, Pascale Bourbeau.

La dynamique Vanessa Destiné (diplômée 2014 et 2015) a animé la soirée organisée par le Réseau des diplômés et des donateurs de l’Université de Montréal.