France: une influenceuse arrêtée pour s'être moquée du meurtre d'un bébé israélien

Une influenceuse française ayant tourné en dérision le meurtre présumé d'un bébé israélien lors de l'attaque du Hamas en Israël a été interpellée jeudi et placée en garde à vue, a indiqué le parquet de Paris.

Un secouriste israélien avait raconté qu'un bébé avait été placé dans un four par des membres du Hamas lors de l'attaque sanglante du 7 octobre sur le sol israélien, mais les autorités israéliennes n'ont pas confirmé cette version.

«À chaque fois que je tombe sur l'histoire du bébé qui a été mis dans le four, je me pose la question de s'ils ont mis du sel, du poivre, s'ils ont mis du thym. Ils l'ont fait revenir à quoi? Et ça a été quoi l'accompagnement?», dit la jeune femme, en français, dans cette vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux la semaine dernière.

INSUPPORTABLE | "Quel assaisonnement pour ce gigot de bébé israélien sauce ketchup ? du poivre, du sel, du thym ?"



Nous condamnons, avec la plus grande fermeté, les immondes propos négationnistes et antisémites de Warda Anwar, aka Haneia Nakei sur les réseaux sociaux.



Dans une… pic.twitter.com/b3hsnb8Qdy — Ambassade d'Israël en France (@IsraelenFrance) November 3, 2023

La Française a été placée en garde à vue pour apologie du terrorisme. Une source policière a précisé qu'elle avait été interpellée jeudi.

Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé vendredi dernier avoir saisi la justice après sa publication.

Le gouvernement français a annoncé que les actes antisémites avaient «explosé» dans le pays depuis le 7 octobre, début de la guerre entre le Hamas et Israël provoquée par les massacres commis par le mouvement islamiste, qui ont fait plus de 1400 morts côté israélien.

Des étoiles de David ont notamment été taguées sur plusieurs immeubles de Paris. Et un adolescent a été placé en garde à vue mercredi après avoir agressé un juif religieux dans le métro à Paris.