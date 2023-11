Guy Fournier atteint d’un cancer du poumon

Dans une biographie passionnante intitulée Jamais deux sans moi, publiée aux Éditions du Journal, Guy Fournier se livre sans détour sur son lien gémellaire, ses amours, ses infidélités, ses amitiés et son parcours professionnel, mais aussi sur le diagnostic de cancer qu’il a reçu il y a quelques mois. Lorsque notre journaliste lui a demandé en entrevue dans nos pages si le diagnostic l'avait saisi, voici ce qu'il a répondu.

Sebastien Sauvage

«Oui, ça m’a secoué. J’ai arrêté de fumer il y a plus de 50 ans... Je n’avais aucun symptôme qui aurait pu me laisser croire que j’avais un cancer. Le pneumologue m’a annoncé que j’avais une grosse masse inopérable, on m’a suggéré de faire des examens. J’ai dit à Maryse que j’en avais peut-être pour deux ou trois mois à vivre. Les examens ont révélé qu’il n’y avait pas de métastases. Je suis une immuno-thérapie depuis quelques mois, elle pourrait réduire la tumeur ou en ralentir la progression. Ça semble marcher! J’essaie d’y penser le moins possible, de garder pour moi mes états d’âme et de faire, pour les autres, comme si de rien n’était. Le plus difficile à prendre, c’est que durant la même période, mon frère jumeau est mort. On s’était toujours dit qu’on risquait de mourir en même temps. Il semblerait que je ne vais pas mourir tout de suite... »

Lisez l'entrevue complète avec Guy Fournier dans la plus récente édition du magazine La Semaine en kiosque ou au jemagazine.ca.

Son livre sera en vente dès le 13 novembre.

On peut lire ses chroniques dans Le Journal de Montréal et Le journal de Québec.