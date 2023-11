Honte à Qc Scoop!

Quand elle dit que «c’est à vomir», Véronique Cloutier a parfaitement raison.

Quand elle dit que c’est «toxique», Alicia Moffet a aussi parfaitement raison.

Une femme vulnérable (chanteuse et influenceuse) se rend à l’hôpital, accompagnée de policiers, car elle vit un moment difficile... et une personne mal intentionnée la prend en photo, envoie la photo à un site de potins qui publie ça, accompagné de fausses rumeurs.

Le site à potins Qc Scoop a non seulement porté atteinte à la vie privée de cette femme, mais il a aussi manqué de compassion et de décence élémentaires.

IMPARFAITS?

Je ne répéterai pas ici le nom de la chanteuse dont Qc Scoop a publié des photos à un moment vulnérable de sa vie. Elle a déjà été traînée dans la boue une première fois, je ne vais pas lui infliger ça une deuxième fois.

À un moment donné, les photos volées, les insinuations malicieuses, les ragots de bas étage et le bris de l’intimité, ça suffit!

J’ai trouvé particulièrement minables les supposées «excuses» que Qc Scoop a publiées sur Instagram.

«La ligne entre ce qui mérite ou non d’être mis en ligne est parfois très mince, mais cette fois-ci c’était de trop. Nous ne sommes pas parfaits (sic), et ceci en est la preuve.»

Non, la ligne n’est pas «mince». La ligne est très large, en fait c’est une cloison, que dis-je, un mur!

La distinction entre «ce qui mérite ou non d’être mis en ligne» s’appelle le jugement, la décence, la rigueur et le professionnalisme.

L’administrateur de Qc Scoop affirme, bien repentant, qu’il ne connaissait pas l’état de santé de l’influenceuse. Ben, dans ce cas-là, ne publie pas les photos, mon champion!

Il affirme qu’il aurait dû «redoubler de vigilance avec les photos et témoignages reçus du public». Duh! Ben oui, chose, ça s’appelle vérifier des informations avant de les publier. Si n’importe qui t’envoie n’importe quoi, ta responsabilité c’est de faire le tri!

J’espère que le terrible épisode de la saga Qc Scoop va conscientiser le public à la différence entre des médias officiels, qui obéissent à des codes éthiques, des règles légales et un cadre journalistique, et des «sites à potins» qui obéissent à... rien du tout.

La chanteuse et influenceuse qui a été visée par la campagne de salissage de Qc Scoop avait ceci comme message pour la personne qui l’a photographiée à l'hôpital et qui a envoyé le cliché à Qc Scoop: «Je t'envoie de l'amour et je te souhaite de te valoriser autrement.»

C’est vraiment faire preuve d’une grande retenue. À sa place, j’aurais été bien plus cinglante: des individus qui photographient une personne au moment le plus vulnérable de sa vie pour l’exposer à l’humiliation, ça s’appelle des vautours.

RÉVEILLEZ-VOUS

Le site Qc Scoop a perdu des milliers d’abonnés. Il a perdu l’agence qui le représentait, perdu son fournisseur web, perdu ses commanditaires.

Certaines de ces entreprises ont invoqué le fait que Qc Scoop ne partageait plus leurs «valeurs».

Hum, j’ai envie de leur dire: «Ça vous en a pris du temps avant de vous ouvrir les yeux.»

J’ai un scoop pour vous: ça fait longtemps que ce site ne partage pas vos valeurs.