Joel Quenneville n’obtiendra pas un emploi dans la LNH de sitôt

Certaines équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) seraient tentées d’accorder une chance à l’ancien entraîneur-chef Joel Quenneville, mais la poursuite judiciaire intentée récemment par une autre victime alléguée de Brad Aldrich les a convaincues de patienter davantage.

Dans sa plus récente chronique «32 Thoughts», le journaliste du réseau Sportsnet Elliotte Friedman a affirmé que des organisations songeant à effectuer un changement derrière le banc voudraient s’enquérir de la disponibilité de Quenneville. Toutefois, les récents développements du côté d’un tribunal du comté de Cook, en Illinois, où les nouvelles démarches judiciaires se sont entamées, ont modifié leurs plans.

Ainsi, l’instructeur-chef ayant mené les Blackhawks de Chicago vers trois coupes Stanley durant son séjour avec la formation de 2008 à 2018 demeure inactif dans la LNH. À l’image de son ex-patron immédiat Stan Bowman, ex-directeur général des Hawks, Quenneville est sur la voie d’évitement depuis l’éclatement au grand jour du scandale Aldrich. L’ancien responsable de la vidéo aurait agressé sexuellement Kyle Beach en 2010, quand celui-ci faisait partie de l’effectif des Hawks lors de leur parcours éliminatoire. L’équipe a d’ailleurs remporté la coupe ce printemps-là.

Lundi, la chaîne TSN a rapporté, par le biais de Rick Westhead, qu’une deuxième victime potentielle d’Aldrich poursuit les Hawks et réclame plus de 300 000 $ pour ce qu’elle estime être de la négligence de leur part. Faisant partie des substituts de la formation en 2010, elle prétend avoir notamment reçu une photo de l’appareil génital de son agresseur, qui aurait tenté de transmettre plus de matériel pornographique et d’obtenir d’autres faveurs sexuelles, entre autres.

Ayant dirigé dans le circuit Bettman pour la dernière fois avec les Panthers de la Floride en 2021, Quenneville, 65 ans, a été aux commandes des Blues de St. Louis et de l’Avalanche du Colorado avant de débarquer à Chicago.