José Gaudet lancera l’an prochain son premier spectacle solo: «Y’était temps!»

Après plus d’une décennie loin des planches, José Gaudet partira en tournée solo l’an prochain, à 53 ans. Pour l’humoriste devenu animateur, ce retour aux sources arrive à point nommé. «Il était temps que je me lance!»

Après la fin des Grandes Gueules, en 2014, José Gaudet s’est tourné vers des projets plus «sérieux», coanimant notamment Ça finit bien la semaine, à TVA, durant neuf ans. Mais au printemps 2022, l’appel de l’humour s’est fait sentir et il a annoncé son départ de l’émission.

«Je pensais qu’il était temps pour moi de faire de la place dans ma vie pour essayer un autre projet», dit-il au Journal.

Ce projet, c’est un spectacle solo d’humour, intitulé Y’était temps!, qu’il commencera à roder en mai 2024. Cela fait déjà plus de 15 ans que José Gaudet n’a pas fait de tournée, le dernier spectacle des Grandes Gueules remontant à 2009.

«J’ai déjà fait de la tournée avec un camion de 45 [pieds]. Là, je pars en station [wagon] avec une valise. C’est une autre affaire, un autre monde. Je trouve ça super le fun et excitant. Je m’en viens me proposer. Un micro, de l’éclairage et c’est ça.»

Depuis la fin des Grandes Gueules, José Gaudet n’avait jamais véritablement envisagé de se lancer en solo. Quand il a vu Mario Tessier lancer son premier spectacle, Seul comme un grand, en 2014, il était content pour son ami et aucunement jaloux.

«Je ne me serais vraiment pas vu partir en tournée à ce moment-là de ma vie. Il y avait l’âge des enfants [ils avaient 10 et 12 ans à l’époque] et la situation dans laquelle j’étais. Ma cour était pleine. J’étais content pour lui. Je savais que ça lui faisait plaisir. Sa rage de monter sur scène était plus forte.»

Choc des idées

Presque dix ans plus tard, il est enfin prêt à se lancer dans le vide. Pour cette première tournée en solitaire, José Gaudet fait équipe avec Productions 6e Sens (Lise Dion). «J’ai beaucoup travaillé avec eux, dit-il. Lise avait fait la mise en scène du deuxième spectacle des Grandes Gueules. On avait écrit un numéro pour son troisième spectacle. Et à son quatrième show, elle était venue me chercher pour que je fasse sa direction artistique.»

Après avoir écrit seul depuis huit ou neuf mois, José Gaudet a récemment fait entrer des auteurs dans son projet. «Je voulais avoir écrit de 80 à 100 pages avant de mettre du monde par-dessus, dit-il. Je voulais vraiment partir de moi. On ne réinvente pas la roue. Je suis José, de 52-53 ans. J’ai 30 ans de carrière dans le showbiz et je m’en viens raconter ma vision de certains trucs.»

Pour l’épauler aux textes, il y a ainsi Danis Durocher et Jean-Christian Thibodeau. «Je vais aussi avoir deux autres scripteurs de l’époque des Grandes Gueules. [...] Je suis allé chercher des gens qui avaient des visions différentes. Ce que je veux en ce moment, c’est le choc des idées.»

Comme un souper entre amis

Même s’il préfère ne pas énumérer pour le moment les sujets de son spectacle («le show est dans un an, je trouve ça trop rapide»), José Gaudet mentionne que sa proposition ne rappellera pas du tout celle des Grandes Gueules. «La mode [à l’époque] était d’être irrévérencieux, provocateurs, complètement fous. Mais j’ai toujours voulu faire rire dans la vie et dans ce show-là, c’est encore une grande préoccupation.»

«Il y a très peu de journées dans ma vie où on ne me dit pas: eh, que j’aimerais ça souper et passer une soirée avec toi, on aurait vraiment du fun! C’est exactement ce qui s’en vient. J’ai conçu ce show-là pour que ça ressemble à si tu étais venu chez moi et que l’on jase. Je ne vais pas présenter le José de la télé, ou celui de la radio. C’est le José dans son sous-sol que les gens s’en viennent voir. Dans la façon de me livrer et me raconter, ça ressemble à un souper entre amis.»

Avant même d’annoncer publiquement son spectacle, José Gaudet et son équipe ont approché des salles à la grandeur du Québec. Et la réponse a été très positive, mentionne-t-il. «Les salles ont de l’intérêt et ont confiance, dit José. Je me rends compte que j’ai le public des Grandes Gueules, de Ça finit bien la semaine, de Rythme-FM et des shows de chars. Je n’avais pas réalisé à quel point c’est large, les gens potentiels qui voudraient venir. Si je ne prends que 2% de tout ce monde, les salles sont pleines. C’est malade!»

José Gaudet présentera Y’était temps! à la Salle Albert-Rousseau de Québec, le 30 octobre 2024, et au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, le 14 novembre 2024. Pour toutes les dates: josegaudet.ca.