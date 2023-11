Kim Kardashian dévoile son tatouage caché

Kim Kardashian a un tatouage... qu’elle a bien caché depuis deux ans!

La star a en effet révélé qu’elle avait un symbole de l’infini tatoué dans la lèvre, qu’elle s’est fait faire avec des amis lorsqu’elle a présenté Saturday Night Live.

«Le soir du SNL, quand j’ai présenté le SNL, moi et tous mes amis avons eu des tatouages assortis, et tout le monde les a eus sur les mains et je me suis dit: "Il n’y a aucune chance que je me fasse tatouer"», a-t-elle révélé dans le dernier épisode de The Kardashians.

Kim Kardashian reveals her first-ever tattoo, an infinity symbol inside her lower lip. pic.twitter.com/6dxDXxmw1G — Pop Base (@PopBase) November 9, 2023

Afin de pouvoir honorer ses amis malgré tout, mais rester discrète, la star a donc opté pour l’intérieur de la lèvre inférieure. Un secret bien gardé, deux ans durant!

«Personne ne le sait, personne ne le voit, j’oublie, mais de temps en temps, en me passant du fil dentaire, je vois du noir et je me dis: "Ah!"», ajoute Kim Kardashian.