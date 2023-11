Le Canada utopique de Trudeau s’effondre

Justin Trudeau est désespéré. Son projet utopique de Canada postnational est en train de s’effondrer en raison des affrontements entre plusieurs groupes juifs et musulmans.

À l’Université Concordia, des étudiants pro-Israël et des étudiants pro-Palestine se sont tapés dessus. Les actes antisémites se multiplient.

Incroyable! Des conflits internationaux ont été importés au Canada ! Comment est-ce possible?

C’est très simple, les minorités sont branchées directement sur les médias de leur pays d’origine.

Les outrances arabes et israéliennes

Vous voulez savoir ce que pensent vraiment le monde arabe du conflit à Gaza? Lisez les chroniques d’Andrew Mitrovica sur la grande agence de presse arabe Al Jazzera. Le chroniqueur, récipiendaire de nombreux prix de journalisme, enseigne le journalisme en Ontario au Collège Sheridan.

Dans ces derniers articles, à la une d’Al Jazzera, il écrit par-exemple : que le Canada « a une complicité éclatante avec un État apartheid qui commet des crimes contre l’humanité ». Que le Canada est à la solde de Benjamin Netanyahou. Que les dirigeants des États-Unis, du Royaume-Unis, de la France et du Canada « sont des sociopathes en complets cravate ». Qu’un des prérequis pour diriger une démocratie est « la volonté, même la hâte, d’ordonner à d’autres, sans l’ombre d’un regret ou d’un remord, de tuer des innocents ».

Du côté des commentateurs israéliens, la guerre de Gaza se résume bien souvent à une lutte pour la survie d’Israël et de l’Occident. Dans le Jerusalem Post, Douglas Altabef, le directeur d’une association qui cherche à promouvoir le sionisme dans les universités, écrit : « Si la pensée était que l’exposition aux normes et à la civilisation occidentale transformerait les conduites tribales et théocratiques de plusieurs musulmans dans les villes parmi nous, alors le réveil a été brutal ». En d’autres termes, plusieurs musulmans sont irrécupérables.

Les immigrants arabes et israéliens sont branchés à des médias qui ne reflètent pas vraiment le point-de-vue en général plus équilibré et plus neutre de nombreux médias canadiens.

Un exemple parmi d’autres

Le conflit de Gaza ne constitue qu’un exemple des conflit qui vont déchirer entre elles diverses minorités du Canada.

Et c’est sans compter sur l’interférence de plus en plus forte de gouvernement étrangers dans les élections.

Malheureusement, plusieurs partis politiques ont choisi de complaire à certaines minorités, non pas seulement parce que ces minorités comportent de nombreux électeurs, mais aussi parce qu’elles leur fournissent un grand nombre de bénévoles qui sont particulièrement utiles au moment des élections.

Le Canada multiculturel postnational de Justin Trudeau est un Canada qui ne peut que refléter les guerres qui déchirent le monde.

Le Canada rêvé par Trudeau est en train de se détruire sous ses yeux. Ses politiques d’immigration massives le transforment en tour de Babel parce que ses immigrants demeurent intimement connectés aux médias et aux réseaux sociaux de leur pays d’origine.