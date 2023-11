Les entrepreneurs rendent hommage à Bernard Lemaire

Les réactions de la classe politique et des entrepreneurs n’ont pas tardé après l’annonce du décès de Bernard Lemaire, cofondateur de l’entreprise Cascades.

«On perd aujourd’hui un de nos grands entrepreneurs, un visionnaire et cofondateur de Cascades», a déclaré le premier ministre du Québec, François Legault, jeudi matin, ajoutant que Bernard Lemaire «a été un des symboles de l’émergence du Québec à l’international dans le monde des affaires».

On perd aujourd’hui un de nos grands entrepreneurs, un visionnaire et cofondateur de Cascades. Bernard Lemaire a été un des symboles de l’émergence du Québec à l’international dans le monde des affaires. Mes pensées vont à sa famille et ses proches. — François Legault (@francoislegault) November 9, 2023

Le député d’Arthabaska et whip en chef du gouvernement, Éric Lefebvre, a également offert ses sympathies à la famille et aux amis de M. Lemaire. «C'est avec tristesse que j'apprends le décès de monsieur Bernard Lemaire, un des grands bâtisseurs de notre région et du Québec», a-t-il écrit sur X.

Le fondateur de Cascades, Bernard Lemaire, a vu, avant plusieurs, tout le potentiel de l'économie verte. Ce visionnaire a fait rayonner son entreprise et le Québec sur la scène internationale», a pour sa part déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante, sur les réseaux sociaux.

Mon idole Bernard Lemaire RIP

Un grand bâtisseur! pic.twitter.com/i46IXA31oG — Louis Garneau (@LouisGarneauLG1) November 9, 2023

Du côté des entrepreneurs, le président et chef de la direction du Conseil du patronat, Karl Blackburn, a déploré la perte d’un «grand visionnaire». «On perd aujourd'hui un homme qui a su incarner le Québec Inc. par ses valeurs humaines et son esprit novateur», a-t-il déclaré.

L’homme d’affaires Louis Garneau a pour sa part décrit le cofondateur de Cascades comme une «idole», «un grand bâtisseur».