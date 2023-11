Mathieu Bock-Côté publie un nouveau livre dans lequel il se questionne sur les nouveaux visages du totalitarisme

Dans son nouveau livre intitulé Le totalitarisme sans le goulag, le sociologue, universitaire et chroniqueur Mathieu Bock-Côté sonne l’alarme: le totalitarisme, qu’on croyait figé dans le 20e siècle, est bien présent à l’heure actuelle. Il s’agit, écrit-il, d’une «pathologie irréductible de la modernité» qui a la particularité de revenir, même si elle peut changer de visage. On a donc tort de s’imaginer que le totalitarisme est figé sous les traits du nazisme, du fascisme, du communisme puisque cette idéologie prend maintenant de nouvelles formes. Un peu à l’image d’un virus, le totalitarisme aurait-il muté?

Des leçons «de surface»

Rejoint à Paris pour une entrevue téléphonique, Mathieu Bock-Côté explique que l’écriture de ce nouveau livre est née de deux obsessions qui se croisent. «La première, c’est que j’ai toujours trouvé que lorsqu’on faisait le bilan du 20e siècle – un siècle assez terrible –, on n’avait pas retenu assez la leçon de ce qui nous avait conduits dans des régimes totalitaires», dit-il.

«J’ai toujours trouvé qu’on avait tiré des leçons de surface de la chose et que nos sociétés sont beaucoup moins favorables qu’elles ne le croient aux libertés. Ça fait vingt ans que je pense à cette question-là souvent. Je l’ai déjà abordée d’une manière ou de l’autre dans mes autres livres, mais je n’avais jamais pris la peine d’y consacrer un ouvrage en tant que tel.»

La question de base, c’est «une vieille obsession intellectuelle», précise l’auteur. «Est-ce que nos sociétés, finalement, ne risquent pas de retomber, par des formes nouvelles, qui ne ressembleraient pas à celles d’hier, dans des sociétés qui sacrifieraient la liberté en croyant construire le paradis sur Terre.»

Les termes pour parler de la vie politique

Deuxièmement, Mathieu Bock-Côté trouve que notre manière de parler de la vie politique, et les catégories qu’on utilise pour parler de la vie politique (gauche, extrême gauche, droite, extrême droite), nous éloignent complètement de la réalité.

«Ce sont des termes qu’on utilise pour les lancer au visage des gens pour les salir, sans prendre la peine de les définir minimalement. On ne sait jamais de quoi on parle. Ça fait qu’on a une vie politique un peu confuse où tout le monde se diabolise tout le temps, sans prendre la peine d’entendre minimalement les arguments des uns et des autres.»

Cet ouvrage est donc à son avis «une méditation sur la possibilité que s’affaisse la liberté dans nos sociétés, que s’affaissent aussi nos identités, en même temps, et par ailleurs sur une vie démocratique brouillée par le fait qu’on a remplacé le débat par la diabolisation.»

Mathieu Bock-Côté est sociologue, universitaire, chroniqueur au Journal de Montréal et en France au Figaro .

Ses travaux portent sur les mutations de la démocratie, le régime diversitaire et le multiculturalisme.

Il a publié plusieurs essais: La Révolution racialiste et autres virus idéologiques (Presses de la Cité, 2021), Le Multiculturalisme comme religion politique (Éditions du Cerf, 2016) et L’Empire du politiquement correct : essai sur la respectabilité politico-médiatique (Éditions du Cerf, 2019).

Du lundi au jeudi, il est l’éditorialiste principal de Face à l’info , sur CNEWS.

Au Québec, il est aussi présent sur Qub et à La Joute (TVA).

«Avec raison, on s’est beaucoup intéressé ces dernières années au retour des régimes autoritaires à travers le monde, dans des pays se détournant durablement de leurs précédentes tentatives d’expérimentation démocratique.

Mais on a sous-estimé au même moment que les démocraties libérales n’étaient plus que l’ombre d’elles-mêmes en liquidant la souveraineté populaire.»

- Mathieu Bock-Côté, Le totalitarisme sans le goulag, Éditions La Cité