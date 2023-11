Motion d'urgence: l’opposition demandera officiellement la destitution d’Isabelle Beaulieu et Guy Grenier de l'OCPM

L’opposition à l’Hôtel de Ville de Montréal demandera au conseil municipal de congédier la présidente de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), Isabelle Beaulieu, et son secrétaire général, Guy Grenier.

«Le cirque a assez duré, lance le chef d’Ensemble Montréal, Aref Salem. On a entendu Mme Beaulieu [mercredi] et c’était encore le spectacle des demi-vérités, comme Dominique Ollivier avant.»

Selon le chef de l’opposition, il est inutile d’entendre Mme Beaulieu répéter les mêmes arguments devant la Commission des finances la semaine prochaine.

M. Salem déposera donc une motion d’urgence au prochain conseil municipal, le 20 novembre, sur le congédiement de Mme Beaulieu et du secrétaire général Guy Grenier.

Photo tirée de la page Facebook de l'OCPM

Ceux-ci se retrouvent sous les projecteurs depuis la semaine dernière pour leurs dépenses douteuses notamment en restaurants et en voyages à l’OCPM, tout comme l’actuel bras droit de Valérie Plante, Dominique Ollivier.

Majoritaire au conseil, le parti de la mairesse Valérie Plante devra accepter d’inclure la motion de l’opposition à l’ordre du jour, pour qu’elle soit débattue.

«La mairesse [Valérie Plante] doit prendre une décision aujourd’hui: congédier immédiatement Mme Beaulieu et M. Grenier, et demander à Mme Ollivier de quitter ses fonctions de numéro deux de l’administration», juge M. Salem.

Un blâme pour Ollivier

Cette même motion demandera ainsi au conseil municipal d’adresser un blâme officiel à Dominique Ollivier, aussi responsable de dépenses douteuses lorsqu’elle était présidente de l’OCPM, de 2014 à 2021.

«Elle n’a plus l’autorité morale pour déposer un budget de la Ville et pour être la gardienne des fonds publics à Montréal», estime le chef de l’opposition.