N’attendez pas la première tempête pour acheter une souffleuse

La hausse des coûts du déneigement vous amène à considérer l’achat d’une souffleuse ? Vous devez donc être bien informé pour choisir un modèle qui conviendra à vos besoins.

Éric Picard, directeur des ventes de l’Atelier Jean Guglia et Fils, qui existe depuis 70 ans à Montréal, explique qu’un petit terrain ne veut pas nécessairement dire qu’il faut posséder une petite souffleuse.

« Si tu as un plus petit terrain et que tu souffles juste sur un trottoir et un balcon, oui OK on va y aller avec du plus petit (souffleuse à 1 phase) », précise le vendeur de souffleuses qui offre un service personnalisé de montage de souffleuses, de lubrification, de livraison et un cours à domicile.

« Mais si tu dois ramasser ton bord de chemin où la charrue de la Ville a fait une bordure, tu vas avoir besoin de plus gros », ajoute M. Picard, spécifiant qu’une petite souffleuse ne sera pas capable de ramasser cette bordure qui est pleine de slush et de glace.

On a donc besoin de plus de puissance (souffleuse à 2 phases) lorsque la neige est à retravailler. « L’air est condensé avec la première neige qui est propulsée, la neige est donc plus lourde et ça prend un modèle à 2 phases », mentionne l’expert en souffleuses, citant les modèles Toro, Ariens et Honda comme trois marques très puissantes.

Une souffleuse à 2 phases coûte en général le double d’une souffleuse à 1 phase chez ce commerçant. Une souffleuse 1 phase coûtera environ 1000 $ comparativement à 2000 $ pour une 2 phases.

Simon Dessureault

Souffleuses à batteries

Il ne reste d’ailleurs plus beaucoup d’offres dans le marché pour la 1 phase à essence, selon Isabelle Giguère, directrice mise en marché outillage et équipement motorisé chez RONA, qui vend uniquement la marque Ariens à 709 $.

« Le marché se transfère beaucoup vers les souffleuses à batteries qui nécessitent moins d’entretien », affirme Mme Giguère.

Le pourcentage des ventes de souffleuses à batteries vs à gaz était de 50/50 l’an dernier pour Rona. « Mais cette année, à date, c’est 70 % batteries et 30 % gaz », dévoile Mme Giguère, qui nous a aussi révélé que certaines municipalités de la Colombie-Britannique interdisent maintenant les souffleuses à gaz.

Les prix dans le 1 phase à batteries chez Rona sont très variables. Ça débute à 799 $ pour les 1 phase de la marque Kobalt et de 899 $ à 1499 $ pour la marque EGO, dépendamment des options (forces de batteries, poignées chauffantes, autopropulsion et batteries plus puissantes qui donnent plus d’autonomie).

Et les souffleuses à batteries 2 phases autopropulsion sont très faciles à manier, selon Mme Giguère. « C’est accessible à tous, c’est facile de tourner, il y a un réel désir à conduire ces machines qui sont très puissantes », a ajouté Mme Giguère, ajoutant qu’on peut déneiger un stationnement de quatre véhicules assez rapidement.

Courtoisie RONA

Souffleuses à essence

La situation est quelque peu différente pour l’Atelier Jean Guglia et Fils. « Les souffleuses à batteries commencent à être plus populaires, mais ce n’est pas encore ce qui est le plus vendu, si on compare avec des souffleuses à gaz », précise de son côté M. Picard.

Ce dernier admet assurément qu’une souffleuse à batteries est plus écologique, mais il faut deux batteries pour une souffleuse et le tout va durer environ 45 minutes, selon M. Picard.

« Si tu as besoin de souffler la neige plus longtemps que 45 minutes, il faut que tu achètes d’autres batteries, explique M. Picard, mentionnant que le prix des batteries est assez dispendieux. La souffleuse va te durer 20 ans, mais je ne pense pas que les batteries vont durer 20 ans. »

Chez RONA des batteries pour les modèles EGO peuvent coûter de 289 $ à 529 $, dépendamment de la force.

« C’est dispendieux, mais le consommateur peut prendre les mêmes batteries pour les mettre dans son souffleur à feuilles, dans sa tondeuse, son coupe bordure et même une scie à chaîne », a cependant détaillé Isabelle Giguère.

Implication municipale

Il existe par ailleurs des programmes de subventions municipales pour l’achat d’une souffleuse à batteries.

Par exemple à la Ville de Terrebonne, qui a récemment bonifié son programme de subventions pour les outils écoresponsable, vous pourriez obtenir 200 $ pour l’achat d’une souffleuse à batteries.

« Toujours dans l’esprit de réduire les émissions de gaz à effet de serre chez ses citoyens, même en hiver, Terrebonne inclut maintenant les souffleuses à neige à batterie parmi les produits admissibles subventionnés », a dit Mahotia Gauthier, chef de division au bureau de l’environnement et de la transition écologique de la Ville de Terrebonne.

À Repentigny, vous pouvez avoir une aide financière allant jusqu’à 75 $ pour une souffleuse à neige électrique achetée dans un commerce repentignois.

Types de souffleuses

Souffleuses à 1 phase : la pale de la tarière aspire la neige dans l’unité et la propulse hors de la goulotte en un seul mouvement.

Simon Dessureault

Souffleuses à 2 phases : la tarière brise la neige, la glace et les aspire dans l’unité. Ensuite, une roue à aubes jette la neige vers le haut et hors de la goulotte.

Simon Dessureault

Entretien

N’essayez pas d’utiliser une souffleuse à une phase sur un banc de neige, car cela pourrait endommager la vis sans fin en caoutchouc.

Inspecter les bougies d’allumage au début de l’hiver pour les souffleuses à essence. Les souffleuses à essence nécessitent également une vidange d’huile annuelle.

Gardez des courroies d’entraînement et des goupilles de cisaillement pour vous assurer que votre souffleuse pourra fonctionner au moment où vous en aurez le plus besoin.

Courtoisie RONA

La largeur

Les dimensions vont de 18 à 21 pouces pour les 1 phase.

Elles sont de 24 pouces pour les 2 phases (dimension la plus populaire parce qu’elle rentre dans la porte du cabanon).

Les 28 et les 30 pouces sont les plus grandes dimensions pour ceux qui ont plus de neige ou plus de surface à déneiger. La plupart sont autopropulsées et ont l’option de direction assistée.

Courtoisie (ajouter source)

Entreposage

Rangez votre souffleuse à neige loin des sources d’humidité afin d’éviter la corrosion. Une housse de souffleuse à neige aidera à protéger celle-ci.

Retirer les batteries et les ranger dans un endroit qui ne gèle pas.

Source : RONA