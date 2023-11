Négos: pitié pour les Québécois dans tout ça...

Les négociations entre les employés du secteur public et le gouvernement du jour, quel qu’il soit, les Québécois en ont amplement l’habitude.

Ils savent que cette valse tient en partie du spectacle politique. Et de l’autre, d’une tentative d’améliorer le sort des employés dans l’espoir que ça finisse par améliorer la qualité des services publics eux-mêmes.

La ronde actuelle entre le gouvernement Legault et le front commun ne fait pas exception. Sauf pour un détail majeur.

Cette fois-ci, combien des Québécois, déjà aux prises avec des services publics qui craquent de partout, commencent à perdre espoir de les voir redevenir un jour aussi efficaces et accessibles qu’ils l’ont déjà été?

Plus précisément, ce qu’ils étaient avant les années 90, et depuis, avec ses rondes récurrentes d’austérité et de «réformes» débilitantes.

Société vieillissante

Dans une société aussi vieillissante que la nôtre, spécialement en santé et services sociaux, ce sentiment est malheureusement loin d’être farfelu.

Je le redis: parce qu’elle crée deux classes de patients et d’usagers selon leurs niveaux de revenus, la montée en flèche du privé payant en médecine et soins à domicile en est l’indice le plus clair. Et surtout, le plus inquiétant.

C’est pourquoi, nonobstant le dénouement des négos actuelles et les perturbations qu’elles auront imposées dans des réseaux de santé et scolaire déjà dysfonctionnels, une seule chose est sûre.

D’ici 2026

Si les services publics ne s’améliorent pas de manière notable d’ici la fin du mandat du gouvernement Legault en 2026, les électeurs risquent de délaisser la CAQ de plus en plus.

De fait, la patience des Québécois est à bout. Alors, pitié pour eux. Peuple souvent docile et fataliste, gare toutefois aux eaux dormantes. Au sortir des négos, le fardeau de la preuve de meilleurs services publics reposera en effet sur les épaules du gouvernement caquiste.

Tel est le prix du pouvoir. Un pouvoir qui, tout d’abord, doit servir à donner une meilleure qualité de vie à la population.