OCPM: Valérie Plante nous rit en pleine face

Valérie Plante et Justin Trudeau ont un trait commun: les deux jouent à fond sur l’image, nous prennent pour des cons et s’imaginent qu’on ne s’en rend pas compte.

L’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), financé à 100% par la Ville de Montréal, est une sorte de club discret de petits copains qui se paient des voyages exotiques, des restaurants de luxe, du mobilier et des écouteurs haut de gamme aux frais des contribuables.

Folies

Cet organisme fut dirigé de 2014 à 2021 par Dominique Ollivier, qui s’offrit un train de vie digne d’une gouverneure générale du Canada.

En 2021, Dominique Ollivier se lance en politique active, est élue, et Valérie Plante la nomme présidente du comité exécutif, donc numéro 2 de la ville, notamment en charge des finances municipales.

Isabelle Beaulieu succède à Dominique Ollivier à la tête de l’OCPM. Les folies continuent.

Que cherche à faire Valérie Plante? Elle cherche à protéger Dominique Ollivier, son bras droit.

Pour calmer la grogne, elle doit cependant livrer en pâture un bouc émissaire. Ce sera Isabelle Beaulieu, aussi moralement irresponsable que Dominique Ollivier.

Non, non et non! Les deux – Dominique Ollivier et Isabelle Beaulieu – doivent lever les feutres immédiatement, de même que leur acolyte, Guy Grenier.

Je disais plus haut que Valérie Plante nous prend pour des cons.

Pour absoudre Dominique Ollivier, Valérie Plante nous dit: «Dominique est la première à reconnaître que les choses doivent changer».

Elle ajoute que Mme Ollivier a été «capable de faire face à la musique, d’être présente, transparente».

Dans le cas d’Isabelle Beaulieu, Valérie Plante n’a pas la même mansuétude: «Je trouve ça inacceptable qu’elle n’ait fait aucun commentaire, n’ait pas voulu rencontrer les médias».

Autrement dit, pour Valérie Plante, dans le cas de Dominique Ollivier, l’aveu de la faute lui mérite une absolution complète.

Il suffit d’une petite tournée médiatique de contrition et on passe à autre chose, même si les admissions de Mme Ollivier étaient cousues de demi-vérités, d’inexactitudes et d’omissions.

Dans le cas d’Isabelle Beaulieu, aussi fautive que Mme Ollivier, sa pire faute aux yeux de Valérie Plante, fidèle à sa logique tordue, c’est son silence.

Bref, Valérie Plante ramène tout à la communication.

Or, que vous l’admettiez ou pas, des dépenses scandaleuses restent... des dépenses scandaleuses.

Écoutez la chronique de Joseph Facal via QUB radio :

Surréaliste

C’est d’autant plus choquant que Valérie Plante s’est construit une image de mairesse qui ne serait pas au service des méchants promoteurs immobiliers.

Non, elle serait la mairesse du monde ordinaire, des petites familles, du compostage et des vélos.

Hypocrisie! Tartuferie! Mascarade! Justinisme!

Dominique Ollivier, elle, achève de préparer le prochain budget municipal, qui contiendra sans doute des hausses de taxes! Surréaliste.

Hausse de taxes? Que voulez-vous, faut bien payer tous ces dîners au restaurant Chez Alexandre... en attendant que les Montréalais envoient Mme Plante en congé pour faire du vélo.