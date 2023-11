Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 10 novembre qui valent le détour.

Hockey: Flames de Calgary c. Maple Leafs de Toronto

Getty Images via AFP

Les problèmes devant le filet des Maple Leafs commencent à les rattraper, peu importe à quel point leur attaque est performante. La troupe de Sheldon Keefe a été particulièrement faible à domicile, où elle affrontera vendredi les Flames. Au Scotiabank Arena, Toronto a accordé au moins quatre buts à l’adversaire à ses sept premières sorties cette saison. Les Flames sont sortis de leur torpeur à leurs deux plus récentes parties, mais certains de leurs porte-couleurs comme Jonathan Huberdeau traversent de mauvaises séquences. Bien reposés puisqu’ils n’ont disputé que deux rencontres en huit jours, les hommes de Ryan Huska donneront des maux de tête aux Leafs et à leurs partisans.

Prédiction: Victoire des Flames de Calgary – 2,30

Hockey: Wild du Minnesota c. Sabres de Buffalo

Getty Images via AFP

Le Wild terminera son court voyage dans l’État de New York en se frottant aux Sabres, 24 heures après un duel contre les puissants Rangers de New York. C’est tout ou rien cette saison pour Buffalo, qui a signé de surprenantes victoires sur l’Avalanche du Colorado et les Leafs, mais qui a aussi été secoué à la maison. Les Sabres pourraient retrouver l’attaquant Dylan Cozens, dont le visage a été passablement amoché par Garnet Hathaway vendredi dernier. Devon Levi pourrait être envoyé devant le filet et il a bien fait à sa dernière sortie en battant Toronto.

Prédiction: Victoire des Sabres de Buffalo – 1,80

Soccer: FC Dallas c. Sounders de Seattle

Dallas a forcé la présentation d’un troisième duel à cette confrontation de premier tour. Grandement négligé en raison de sa septième place au classement de l’Association de l’Ouest en saison régulière, le club texan ne se laisse pas faire pour autant. Il a vaincu les puissants Sounders 3 à 1 samedi, à la maison, sauf que c’est une tout autre paire de manches au Lumen Field. Seattle n’a pas fait de cadeaux à son rival en le blanchissant 2 à 0 le 30 octobre. Si Dallas parvient à marquer rapidement, comme il l’a fait au dernier match, il a peut-être une chance de causer une immense surprise.

Prédiction: Victoire du FC Dallas – 4,75