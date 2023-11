«La tyrolienne Québec-Lévis»: pour se moquer de sa bévue, la CAQ envoie des lignes de presse humoristiques aux médias

Annonce de la tyrolienne Québec-Lévis, constitution d’un fonds pour sauver Britney Spears, pool de hockey de François Legault... le gouvernement a transmis de fausses lignes de presse aux journalistes jeudi matin pour se moquer de sa bévue de la veille.

«On vous invite à emprunter le tunnel situé sous le salon rouge pour arriver directement au caucus sans croiser les journalistes», peut-on lire dans le document bouffon préparé à la blague par l’équipe des communications du premier ministre Legault.

Le message regorge de plaisanteries :

«Le premier ministre sera au hot room à 9h45 pour annoncer la tyrolienne Québec-Lévis.»

«Marie-Mai a déjà fait son sapin de Noël [...]. On invite tous les Québécois à faire comme Marie-Mai. Cependant, Pierre Fitzgibbon leur demande d’attendre au 24 décembre pour allumer les lumières. On doit économiser l’énergie.»

«Le premier ministre est un fan de hockey, donc nous sommes tous des fans de hockey. Il performe d’ailleurs très bien dans son pool. Il vous invite à continuer d’être poches pour qu’il termine premier. C’est notre sport national, nous sommes nationalistes.»

Capture d'écran

«Mathieu Lacombe est au travail pour mettre sur pied un fonds pour sauver Britney [Spears].»

Mercredi, le gouvernement avait vraiment envoyé par mégarde les messages que devaient répéter les ministres au cours de la journée, à propos de la mise à jour économique du ministre des Finances Éric Girard, de la filière batterie, et du projet de tramway.

Par exemple, si les journalistes posaient des questions à propos de la rencontre de mercredi avec le maire de Québec Bruno Marchand, les caquistes devaient se contenter de dire :

«Comme toujours, on souhaite travailler en collaboration avec la Ville et le gouvernement fédéral pour doter Québec d’un projet structurant de transport collectif. Dans la situation économique actuelle, on doit s’asseoir et regarder quelles sont nos options. C’est la chose responsable à faire. »

L’affaire avait suscité quelques blagues dans les couloirs de l’Assemblée nationale au cours de la journée.