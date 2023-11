Sports : leur grandeur impressionnante a marqué les esprits

L’engagement du joueur de basketball québécois Olivier Rioux avec les Gators de l’Université Florida pour l’année 2024 représente une belle occasion de faire un clin d’œil à ces athlètes format géant qui ont su attirer l’attention, avant et maintenant.

À 7 pi et 7 po, Rioux, 17 ans, est l’adolescent le plus grand de la planète, tel que confirmé par le livre des records Guinness. Ses talents athlétiques devraient également lui permettre de se distinguer sur le parquet et de devenir possiblement l’un des sportifs gigantesques les plus doués de l’histoire.

• À lire aussi: Le géant québécois Olivier Rioux se joint aux Gators de l’Université de la Floride

Voici d’ailleurs quelques individus issus des principales ligues nord-américaines qui resteront en mémoire des amateurs pour des raisons bien visibles et évidentes.

-Zdeno Chara, hockey

AFP

Le Slovaque qui consacre désormais beaucoup de temps à courir des marathons est à ce jour le joueur le plus grand ayant évolué dans la Ligue nationale de hockey. L’ancien capitaine des Bruins de Boston mesure 6 pi et 9 po, soit un pouce de plus que certains poursuivants comme John Scott et Tyler Myers, celui-ci étant encore actif chez les Canucks de Vancouver.

N’en déplaise à ses détracteurs et à ceux qui ont eu le malheur de jeter les gants contre lui, Zdeno Chara a connu une carrière fructueuse marquée par une coupe Stanley, un trophée James-Norris et 1880 matchs disputés, incluant 200 en séries éliminatoires. Le porte-drapeau de son pays à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 2014 a misé sur son physique hors-norme pour s’illustrer de différentes manières, notamment au traditionnel concours du tireur le plus puissant au weekend des étoiles. Il a gagné la compétition cinq fois, décochant une frappe de 108,8 milles à l’heure en 2012, ce qui constitue la marque à battre aujourd’hui.

-Randy Johnson, baseball

Getty Images via AFP

Si celui ayant choisi la photographie comme après-carrière n’est pas le plus grand en termes de taille qui a pratiqué le baseball professionnel, il est probablement le membre du top 5 le plus connu. À 6 pi et 10 po, Randy Johnson faisait peur à plusieurs frappeurs : il suffit d’en parler à John Kruk, qui craignait pas mal de se faire atteindre par une balle ultra rapide du gaucher durant une présence au bâton lors du match des étoiles 1993. Heureusement pour Kruk, il s’en est tiré à très bon compte, mais ce ne fut pas le cas de ce pauvre volatile qui fut décapité par une offrande du «Big Unit» au camp d’entraînement des Diamondbacks de l’Arizona le 24 mars 2001.

Sur le plan des performances, faut-il rappeler que l’artilleur longiligne a effectué ses débuts avec les Expos de Montréal en 1988? Il a pris le chemin des Mariners de Seattle dans l’échange envoyant Mark Langston aux Amours l’année suivante et les partisans d’ici le regrettent toujours. Bien servi par la puissance de ses tirs, Johnson a totalisé 4875 retraits sur des prises en carrière, ainsi que 303 victoires. Le gagnant d’une Série mondiale et quintuple récipiendaire du trophée Cy-Young a été intronisé au Temple de la renommée en 2015.

Pour les intéressés, Loek van Mil (7 pi et 1 po) détient la palme du joueur professionnel le plus grand de l’histoire.

-Richard Sligh, football américain

Peu de conversations concernent les joueurs les plus grands de la NFL, car ce sont ceux affichant des poids gargantuesques qui sont davantage évoqués. C’est Richard Sligh, décédé en 1998, qui représente l’athlète détenant la marque, à 7 pi. Choix de 10e tour des Raiders d’Oakland en 1967, le plaqueur défensif a disputé huit matchs au total, mais a savouré la conquête du Super Bowl II.

Derrière Sligh, le joueur de ligne offensive Matt O’Donnell peut se vanter d’être le deuxième plus grand et celui ayant dominé la Ligue canadienne de football sur ce plan bien précis. Il a œuvré 10 ans avec les Eskimos d’Edmonton (désormais les Elks), soulevant la coupe Grey une fois. Ses mensurations avaient attiré le regard de quelques organisations de la NBA, dont les Raptors de Toronto, qui lui avaient accordé un essai il y a une douzaine d’années.

-Yao Ming, basketball

AFP

Au basketball, les hommes de 7 pi et plus qui ont atteint la NBA sont nombreux. Si Manute Bol et Gheorghe Muresan ont joué à 7 pi et 7 po, de nombreux amateurs se rappellent plus de Yao Ming (7 pi et 6 po). Le Chinois a porté l’uniforme des Rockets de Houston dans 486 rencontres de saison régulière entre 2002 et 2010, recevant huit invitations à la classique des étoiles grâce à ses plus de 9000 points à vie.

Au Canada, l’ancien des Kings de Sacramento Sim Bhullar – 7 pi et 5 po – a joué trois matchs en 2014-2015 dans la ligue. Le pivot de 30 ans poursuit sa carrière à Taïwan.