Tallulah Willis donne des nouvelles de l'état de santé de son père Bruce atteint de démence

Lors de son passage dans le Drew Barrymore Show mercredi, Tallulah Willis, 29 ans, a évoqué en toute franchise le diagnostic de son père, âgé de 68 ans.

Reconnaissant que Bruce Willis est atteint d'une « maladie cognitive très agressive, une forme de démence très rare », elle a estimé qu'il restait le même malgré tout.

« Il est le même, et je pense que dans ce cas, c'est la meilleure chose que l'on puisse demander », a-t-elle déclaré. « Je vois l'amour quand je suis avec lui, c'est mon père et il m'aime, ce qui est vraiment spécial. »

La famille de Bruce Willis, dont sa seconde épouse Emma Heming, avec qui il a deux filles, Mabel et Evelyn, son ex-femme Demi Moore et leurs trois filles adultes, Rumer, Scout et Tallulah, a annoncé en mars 2022 que la star de Hollywood prenait sa retraite après avoir reçu un diagnostic d'aphasie, puis de démence frontotemporale (DFT).

Interrogée par Drew Barrymore sur l'honnêteté des proches de l'acteur vis-à-vis de la maladie, Tallulah Willis en a expliqué la raison. « D'une part, c'est ce que nous sommes en tant que famille. D'autre part, il est très important pour nous de sensibiliser le public à la DFT. Utiliser l'objet de notre lutte, en tant que famille et individu, pour aider d'autres personnes, pour le transformer, pour en faire quelque chose de beau, est très important pour nous. »

Elle a également fait part de sa façon personnelle de faire face à la maladie de son père. « Ce qui m'a permis de gérer de tout ça, c'est en partie de devenir une archéologue des affaires de mon père, de son monde, de ses petits bibelots et de ses gadgets », a ajouté la fille de Bruce Willis en souriant.