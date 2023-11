Tramway, train léger, métro: Legault promet «un beau projet» pour Québec

François Legault assure qu’il n’est pas en train de remettre «aux calendes grecques», la construction d’un réseau structurant à Québec. Que ce soit un tramway, un métro ou un train léger, «ce que je veux d'abord, c'est un beau projet de transport structurant qui va plaire aux gens», a expliqué le premier ministre.

Aux côtés du premier ministre Justin Trudeau en marge d’une annonce sur le logement social, à Longueuil, le chef caquiste a répété que sa décision concernant le projet de tramway de la Ville de Québec revient à «faire une pause de six mois», soit le temps dont disposera la Caisse de dépôt et placement du Québec pour étudier toutes les options.

«On demande à des experts de la Caisse de dépôt d'évaluer le projet de tramway de Québec, qui est passé de 3-4 milliards, à plus de 8 milliards, de regarder d'autres projets possibles: train léger, métro. Mais on veut un projet de transport structurant pour Québec», a dit M. Legault.

«Quand on voit des coûts qui doublent, on a un devoir de bonne gestion de demander à des experts : regardez cette solution-là (le plan B pour le tramway), on ne l'exclut pas, mais regardez aussi d'autres solutions», a continué le chef de la CAQ.

Pendant la période des questions au Salon bleu, la ministre des Transports de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, a également réitéré que le plan B du maire de Québec demeure «une option parmi tant d’autres». Tout ce que recherche son gouvernement, c’est «le meilleur projet, au meilleur coût», a-t-elle dit.

Coûts-bénéfices

Il a également laissé entendre que l’objectif, pour la Caisse, est d’arriver avec la meilleure proposition, «coûts-bénéfices», pour les citoyens de Québec.

M. Legault a raconté qu’il a eu l’occasion d’en parler avec le président de la CDPQ, Charles Émond.

«Ce que je veux d'abord, c'est un beau projet de transport structurant qui va plaire aux gens de Québec», a souligné le chef caquiste.

Pour sa part, le premier ministre Justin Trudeau a soigneusement évité de répéter les propos durs, tenus par son ministre Jean-Yves Duclos envers le gouvernement caquiste, qu’il accuse de «saboter» le projet de tramway.

Trudeau prudent

«Ça fait longtemps qu'en tant que gouvernement, depuis huit ans qu'on investit dans le transport collectif, un peu (partout) à travers le pays, parce qu'on sait à quel point c'est important pour l'environnement, c'est important pour les citoyens», a déclaré M. Trudeau.

«C'est important pour les gens qui veulent passer moins de temps dans le trafic, plus de temps à la maison avec leurs enfants. Et je comprends que les gens, les citoyens de Québec s'attendent à avoir un projet structurant de transport collectif», a-t-il ajouté.

«Mais il faut s'assurer que ce soit fait de la bonne façon et que ce soit le bon projet, a continué M. Trudeau. C'est pour ça qu'on est là pour travailler avec le maire, avec le provincial, pour livrer ce projet important que les gens de Québec attendent depuis très, très, très longtemps, bien avant nous deux.»