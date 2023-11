Treize Palestiniens tués en Cisjordanie dans des affrontements avec l'armée israélienne

Treize Palestiniens ont été tués jeudi dans des affrontements avec l'armée israélienne dans plusieurs localités de Cisjordanie occupée, dont dix à Jénine, livrée aux tirs et aux explosions, selon des bilans de l'Autorité palestinienne.

Le bruit des armes ne connaissait pas de répit jeudi après-midi à Jénine, principale ville du nord de la Cisjordanie, et dans le camp de réfugiés palestiniens qui la jouxte, dominé par une épaisse fumée noire, a constaté un journaliste de l'AFP.

Dans ce bastion des groupes armés palestiniens, plusieurs fortes explosions et quantité de rafales d'armes légères témoignaient des intenses combats en cours.

L'AFP a notamment vu un homme armé touché par des tirs et gisant au sol, avant qu'un autre homme ne ramasse son arme pour en faire usage.

Selon le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne, dix Palestiniens ont été tués lors de ce raid de l'armée israélienne à Jénine, et plus de 20 ont été blessés.

Selon la même source, un Palestinien a été tué dans un camp de réfugiés situé près de Ramallah, dans le centre de la Cisjordanie, un autre à Dura et un troisième à Beit Fajjar, près d'Hébron, au sud du territoire palestinien.

A Jénine, le Croissant-Rouge palestinien a affirmé que l'une de ses secouristes avait été blessée «par des balles (tirées) dans le dos».

«Cela s'est produit lorsqu'une ambulance du Croissant-Rouge palestinien a été prise pour cible lors d'un raid des forces d'occupation dans le camp de réfugiés de Jénine», a écrit l'organisation sur le réseau social X.

L'armée israélienne a d'abord indiqué jeudi que ses forces opéraient à Jénine, sans donner de détails.

Dans un second temps, elle a expliqué vouloir ainsi «maintenir la sécurité de tous les habitants de la région, et agir pour prévenir le terrorisme et les activités mettant en danger les citoyens de l'État d'Israël».

Ces opérations répondent ainsi à une «augmentation significative des attaques terroristes en Judée-Samarie, avec plus de 550 tentatives d'attentats depuis le début de la guerre», a-t-elle aussi indiqué.

Outre des «opérations antiterroristes nocturnes pour appréhender des suspects, dont certains font partie de l'organisation terroriste Hamas», l'armée israélienne effectue «des contrôles dynamiques» à «différents endroits», explique-t-elle.

Depuis le début de la guerre déclenchée le 7 octobre par l'attaque meurtrière du Hamas en Israël, au moins 170 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie occupée par des tirs de soldats ou de colons israéliens, selon le ministère palestinien de la Santé.

L'armée israélienne dit avoir arrêté depuis le 7 octobre en Cisjordanie plus de 1400 Palestiniens. Elle affirme que la majorité d'entre eux sont affiliés au Hamas.

Mais selon le Club des prisonniers palestiniens, une ONG soutenant ces derniers, ce sont plus de 2000 Palestiniens qui ont été arrêtés sur la même période.

La Cisjordanie, occupée depuis 1967, est séparée géographiquement de la bande de Gaza, bombardée sans répit depuis le 7 octobre.

En Israël, au moins 1400 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre, selon les autorités, en majorité des civils le jour de l'attaque du Hamas, d'une violence et d'une ampleur inédites depuis la création de l'État d'Israël en 1948.

Dans la bande de Gaza, les bombardements israéliens ont fait 10.812 morts, essentiellement des civils incluant 4412 enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas.