Un avion décolle avec deux hublots en moins

Un avion auparavant utilisé par le roi Charles III et son premier ministre Rishi Sunak a atteint les 14 500 pieds d’altitude avant que l’équipage d’un voyagiste de luxe ne se rende compte qu’il manquait deux hublots à l’appareil.

L’Airbus A321 avait décollé de Londres, au Royaume-Uni, et s’envolait pour Orlando le 4 octobre 2023, a rapporté le New York Post. À son bord se trouvaient 11 membres d’équipage et neuf employés de la compagnie aérienne et du voyagiste de luxe TCS World Travel.

Peu après le décollage, un membre d’équipage a remarqué que le joint d’un des hublots de l’avion claquait et que le bruit entendu depuis la cabine était «suffisamment fort pour endommager l’ouïe des passagers», selon le rapport d’incident.

L’équipage aurait finalement réalisé qu’une deuxième fenêtre était abimée, et que les vitres intérieures et extérieures ainsi que les joints avaient disparu. Il ne restait alors que les vitres en plastique.

Les pilotes ont été forcés d’interrompre la montée de l’appareil et de réduire la vitesse pour retourner au point de départ londonien.

Lors des vérifications de pré-décollage, rien n’indiquait un défaut de pressurisation dans la cabine, a-t-il été rapporté.

Selon les enquêteurs, l’incident, qui aurait pu avoir des conséquences plus graves, est survenu alors que l’avion avait été utilisé la veille pour un tournage lors duquel des lumières puissantes avaient été installées à proximité pour «donner l’illusion d’un lever de soleil».

Placés à gauche et à droite de l’appareil, ces projecteurs étaient situés entre 20 et 30 pieds des hublots, alors qu’ils sont conçus pour être placés au minimum à 32 pouces de tout objet, selon le rapport.