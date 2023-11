Abandon du tramway par la CAQ: Dominique Brown s’est senti «profondément humilié»

Dans une publication sur sa page Facebook personnelle jeudi matin, l’entrepreneur Dominique Brown réagit vivement à la décision du gouvernement québécois de retirer à la Ville de Québec le projet de transport en commun.

Figure entrepreneuriale bien connue au Québec, Dominique Brown a fondé le studio de création de jeux vidéo Beenox en 2000 avant de faire l’acquisition de Chocolats Favoris il y a une dizaine d’années.

«En tant que citoyen de Québec, je me réveille profondément humilié ce matin. Peu importe notre allégeance au projet, de se faire tasser de la sorte et gérer à distance n’est rien de moins qu’insultant. Offrir de l’aide et de l’expertise sur un projet de cette envergure, c’est vraiment plein de bon sens, mais de (continuer de) se faire dicter nos besoins comme capitale et se faire enlever la gestion du projet, c’est complètement autre chose», a écrit M. Brown.

Le maire tassé

Mercredi, la CAQ a non seulement refusé le projet de tramway du maire de Québec, Bruno Marchand, mais elle a de plus confié à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) de trouver un projet de transport en commun pour la capitale.

La CDPQ pilote le Réseau de transport métropolitain (REM) à Montréal qui, après des retards dans sa livraison et des dépassements de coûts, connaît des ratés depuis sa mise en service en juillet dernier.

La CDPQ estimait pouvoir obtenir un rendement de 8% en exploitant le REM. Par contre, des observateurs ont dénoncé des clauses de non-concurrence au REM amenant des diminutions de service dans le transport en commun.

«Manque de respect»

Dans cette discussion sur Facebook, François Blais, chef propriétaire du Bistro B, a donné raison à Dominique Brown. Il a ajouté: «malheureusement, je doute que si ce projet avait été mené avec une main de fer ce serait arrivé. C’était un projet mal planifié, trop coûteux, mal vendu et surtout mal géré. C’était donc la suite logique.»

Ce à quoi M. Brown a répondu: «la Ville de Québec aurait fort probablement dû se tourner vers l’expertise de la CDPQ il y a longtemps. Ma réaction de ce matin n’est pas sur le projet comme tel, mais bien sur notre capacité à déterminer notre futur nous-mêmes comme résidents de la capitale, dans un sens ou dans l’autre. Ça n’a pas de sens que notre maire se fasse tasser de la sorte. C’est un manque de respect pour les citoyens de la ville, encore une fois, peu importe si on est pour ou contre.»

Rejoint par Le Journal, M. Brown a décliné notre demande d’entrevue.

