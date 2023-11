Une autre équipe de la LNH en difficulté devant le filet

Si le directeur général du Canadien, Kent Hughes, tente à tout prix d’échanger un gardien, il n’aura pas de mal à trouver des organisations intéressées à transiger avec l’équipe montréalaise.

Cette semaine, les Penguins de Pittsburgh ont vu Tristan Jarry quitter un match en deuxième période à la suite d’une collision avec Adam Henrique, des Ducks d’Anaheim. En Caroline, les Hurricanes tentent de trouver une solution après qu’un caillot sanguin eut été découvert dans l’organisme de Frederik Andersen. Du côté des Oilers d’Edmonton, Jack Campbell et Stuart Skinner ne font pas le travail cette saison. Et voilà que les Rangers de New York doivent affronter les blessures.

• À lire aussi: LNH: Shane Wright en uniforme contre l'Avalanche?

• À lire aussi: «Bataille de l'Ontario»: le premier chapitre va aux Sénateurs

• À lire aussi: Arrestation d'Alex Galchenyuk: une vidéo troublante dévoilée

Les cas d’Igor Shesterkin et de Jonathan Quick sont évalués quotidiennement, le premier ayant d’ailleurs manqué les deux derniers matchs en raison de ce qui est qualifié de douleur mineure. Le second est aux prises avec un problème au haut du corps. Ainsi, les Blueshirts miseront sur leur duo de la Ligue américaine pour l’affrontement de jeudi contre le Wild du Minnesota. Ils ont rappelé Louis Domingue et Dylan Garand, qui se trouvaient avec le Wolf Pack de Hartford.

À propos de Domingue, sa dernière présence dans la Ligue nationale remonte aux séries 2022. À l’époque, le Québécois évoluait avec les Penguins et avait affronté les Rangers au premier tour. Cette année, il a conservé une moyenne de buts alloués de 1,75 et un taux d’efficacité de ,934 avec le club-école. Garand, 21 ans, a pour sa part signé trois gains en cinq parties.

Chez le Canadien, le ménage à trois se poursuit devant le filet avec la présence de Jake Allen, de Samuel Montembeault et de Cayden Primeau.