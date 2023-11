Une nouvelle numéro 1 de la filière batterie chez Investissement Québec

Près de huit mois après avoir perdu son directeur parti travailler chez General Motors (GM), Investissement Québec (IQ) vient de nommer sa nouvelle directrice de la filière batterie, Sarah Larose, une ex-d’Element AI, a constaté Le Journal.

Le mois dernier, Sarah Larose, qui était auparavant directrice développement des affaires Nouvelle-Angleterre et Canada chez IQ, a été nommée directrice de la filière batterie dans laquelle le gouvernement Legault a misé des milliards de dollars de fonds publics.

Cela survient quelques mois à peine après que l’ancien numéro 1 de la filière, Simon Thibault, a quitté IQ pour aller travailler chez GM. Le Journal avait par la suite rapporté qu’il s’activait déjà comme lobbyiste pour solliciter des fonds publics à son ex-employeur au nom de General Motors (GM).

Element AI

Avant ses trois années chez le bras investisseur, Sarah Larose a été aux relations gouvernementales et à la gestion de comptes d’Element AI.

«Au cours de mes six premiers mois, j’ai obtenu un financement de 5 millions de dollars auprès du gouvernement fédéral afin d’acheter des GPU pour notre centre de données AI», détaille-t-elle sur son profil LinkedIn.

En 2019, Québec avait pris une participation de 25 M$ US dans Element AI, une jeune pousse qui comptait parmi ses cofondateurs et actionnaires l’expert québécois de réputation mondiale en intelligence artificielle, Yoshua Bengio.

Un an plus tard, sa vente à l’américaine ServiceNow avait secoué le milieu. Le gouvernement avait cependant pu récupérer la valeur de son placement, selon le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE).

Aujourd’hui américaine, Element AI, devenue ServiceNow, tente de vendre ses services au gouvernement québécois, comme en témoigne le Registre des lobbyistes.

Mode embauche

À peine arrivée en poste, la nouvelle directrice de la filière batterie d’IQ, Sarah Larose, a le mandat de se trouver un directeur de projets principal, Investissements directs étrangers.

Le rôle de la personne sera de «collaborer avec les démarcheurs internationaux et les directeurs de projets des trois directions géographiques afin de cibler, attirer et convaincre les entreprises étrangères de la filière batterie».

Le Journal n’a pas été en mesure de s’entretenir avec Sarah Larose ces derniers jours.

– Vous avez de l’information à partager? Écrivez-moi au francis.halin@quebecormedia.com.