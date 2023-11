PRUD'HOMME, Réjeanne



1930 - 2023À Ste-Thérèse, le 3 novembre 2023, est décédée à l'âge de 93 ans, Mme Réjeanne Prud'Homme, épouse en premières noces de feu Victor Plouffe et en secondes noces de feu Laurier Prévost.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gérald (Yolande), Daniel (Lise), Jacinthe (Sylvain), Jean-Marc (Lucie), Yvon (Sophie) et Michel (Josée), les enfants de Laurier Prévost, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses soeurs: Germaine et Carmen, son frère Yves, ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 16 novembre 2023 dès 11h. Une cérémonie de dernier adieu suivra à 15h30 à laDESROSIERS & FILS INC.10 RUE DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC J7Z 1V6