7 restaurants où sortir entre amis pour pas trop cher

Ça y est, vous avez enfin mis le doigt sur une date convenant à votre groupe d’amis pour passer une soirée au restaurant. Maintenant, il faut trouver le restaurant !

Ambiance animée où vous n’aurez pas peur de déranger le voisin, des prix qui ne perceront pas les portefeuilles et surtout, des plats qui seront à la hauteur de votre soirée : voici 7 suggestions de restaurants parfaits où sortir avec les amis.

Le Marlow

Photo fournie par Le Marlow

Avec une cuisine ouverte donnant le ton sur l’ambiance vivante et chaleureuse, son permis d’alcool « apportez votre vin » et une cuisine de type bistro moderne où la qualité des ingrédients n’est jamais négligée, Le Marlow est une adresse à découvrir. L’option d’un menu à la carte ou en table d’hôte 5 services est tout à fait approprié pour passer une belle soirée en couple ou entre amis. Avec la qualité des plats servis, il sera tout à fait convenable de dépoussiérer une ou deux bouteilles pour l’occasion.

lemarlow.ca

7161, boulevard Cousineau, local 203, Saint-Hubert

Les Street Monkeys

Photo fournie par les street monkeys

Si, depuis quelques années, la rue Wellington du côté de Verdun est aussi attrayante et vibrante, on le doit à plusieurs commerces qui ont décidé d’y jeter leur dévolu. C’est le cas du restaurant cambodgien Les Street Monkeys, qui attire les Montréalais des quatre coins de la ville pour goûter leur médecine. Il n’y a pas que l’ambiance qui est festive ; la fête se poursuit du côté des papilles, avec des plats aux épices bien marquées et aux arômes enivrants. Le menu est fait pour être partagé : poulet frit épicé avec sauce aux huîtres et feuille de lime, ceviche de crevettes au wasabi, salade de papaye, brochettes de bœuf à la citronnelle, sans oublier les fameuses ailes de poulet farcies à la saucisse de porc maison. Plus on y va nombreux, plus le plaisir sera grand !

streetmonkeys.ca

3625, rue Wellington, Verdun

Nina Napolitaine

Photo fournie par Nina Napolitaine

Ce n’est pas nouveau : la pizza rassemble. Mais lorsqu’elle est préparée avec autant de soin, avec des ingrédients de première qualité et cuite à la minute dans un four importé directement de Naples en Italie, c’est encore mieux ! Pour ajouter au plaisir, les amoureux de vins nature s’empresseront de soigneusement sélectionner une bouteille remplie de personnalité pour bien amorcer la soirée. Après une vague d’antipasti pour se mettre en appétit, la valse de pizzas peut débuter. Faites confiance à la simplicité des créations et souvenez--vous, « less is more ».

ninapizzanapolitaine.ca

410 rue Saint-Anselme, Québec

764 rue Saint-Jean, Québec

Satay Brothers

Photo fournie par bettercallbab

Cette brasserie singapourienne est l’endroit tout indiqué où célébrer avec des amis. Entre les cocktails et la bière qui descendent particulièrement bien aux côtés de poulet frit satay, sauté de nouilles de riz aux crevettes, poisson cuit dans une feuille de bananier et bœuf rendang braisé au lait de coco, l’ambiance animée et le décor immersif nous fait oublier que nous sommes à Montréal. Si vous êtes en groupe de quatre et plus, n’hésitez pas à laisser carte blanche à l’équipe chevronnée en salle : vous ne serez pas déçu de par la quantité et la variété de plats qui couvriront la table entière.

sataybrothers.com

3721, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Nord — Laboratoire culinaire

Photo fournie par Nord — Laboratoire

Ouvert il y a quelques semaines dans la ville de Chambly, le restaurant Nord est le parfait repaire de la Rive-Sud pour rejoindre des amis le temps de bien boire et de bien manger, à prix doux. C’est dans ce « laboratoire culinaire » que le chef Raphaël Podlasiewicz s’affaire à créer, tester et valider les futurs plats qui se retrouveront sur la carte des restaurants Nord dans les cinq Strom spa nordique du Québec. Le menu est très évolutif selon les saisons – réconfortant en hiver, léger en été –, et se partage très bien. Si vous êtes plus de quatre, n’hésitez pas à commander l’entièreté du menu !

stromspa.com/nord-laboratoire-culinaire/

1887, avenue Bourgogne, Chambly

Petits Creux

Photo fournie par Petits Creux

Avant ou après un spectacle, pour commencer ou terminer la soirée, ou un souper entre amis dans une ambiance décontractée où le vin d’importation privée n’est pas une option, il faut se rendre au bar à vin corse Petits Creux. Les planches à partager aussi diversifiées que gourmandes font partie de l’expérience, que l’on complète avec les Petits Creux : huîtres, burrata déposée sur une caponata, ravioli de veau braisé avec sauce au foie gras, tartare de bœuf et gnocchis. Tous les clients trouveront leur compte avec les quatre planches thématiques garnies chacune de légumes, plusieurs fromages et charcuteries, de produits de la mer, ainsi que d’une belle variété de viandes grillées.

petitscreux.corsica

1125, Avenue Cartier, Québec

Caifan

Photo fournie par JF GALIPEAU

Petit Caifan devint grand. D’une petite salle à manger d’une vingtaine de places à un espace pouvant accueillir une centaine de clients, le chef Eduardo Acosta poursuivra la tradition du Caifan, c’est-à-dire de faire voyager gustativement sa clientèle vers des régions du Mexique un peu moins connues, afin d’en faire découvrir leurs spécialités. On pourra y déguster une grande de variétés de tacos notamment à base de viandes braisées pendant de longues heures dans des bouillons riches et aromatiques comprenant des dizaines de piments et d’épices, mais aussi plusieurs autres plats moins communs comme la costra de queso (taco à base de fromage croustillant), des empanadas de fruits de mer typiques de la ville de Mexico, ainsi qu’un caldo de mariscos (soupe aux crevettes). Il faut y aller en petit groupe, afin de profiter au maximum de la savoureuse médecine du jeune chef extrêmement talentueux.

caifanmtl.com

4542, rue Saint-Denis, Montréal