À l’aube d’une nouvelle ère du jeu sur iPhone

Il suffit de voir Leon Scott Kennedy de Resident Evil 4 se promener quelques instants dans la forêt sur l’écran d’un iPhone 15 Pro Max, avec des textures, des éclairages et des mouvements presque dignes d’une console, pour arriver à cette réalisation : les limites du jeu mobile telles qu’on les connaissait jusqu’ici ne tiennent plus.

Resident Evil 4 est l’un des titres au cœur d’une nouvelle offensive d’Apple pour s’imposer dans le jeu vidéo. En plus de cette nouvelle version du célèbre jeu de Capcom, Apple a aussi annoncé récemment l’arrivée d’Assassin’s Creed Mirage et de Death Stranding Director’s Cut, que j’ai aussi eu l’occasion d’essayer brièvement cette semaine lors d’un événement organisé par Apple.

Resident Evil 4 pourra aussi être joué avec des contrôles à l’écran sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Vidéo : Maxime Johnson.

Tous ces jeux seront lancés au cours des prochains mois sur Mac, iPadOS et sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max (les deux seuls modèles assez puissants pour des titres complexes du genre).

Et ceux-ci marquent l’aboutissement d’une stratégie mise en place par Apple il y a plusieurs années.

Des puces et des API

Tout d’abord, il y a les puces. Celles-ci (tant la gamme A sur l’iPhone que la gamme M sur les Mac) ne sont pas que plus puissantes de génération en génération. Elles sont aussi de mieux en mieux adaptées aux jeux vidéo.

Les dernières puces M3 (celles qu’on retrouve dans les derniers MacBook et dans le nouvel iMac) et A17 Pro (celles des iPhone 15 Pro) supportent par exemple le lancer des rayons, qui permet une réflexion de la lumière plus réaliste dans les jeux. Apple a aussi mis en place des fonctionnalités pour maximiser la stabilité des jeux et de nouvelles technologies pour améliorer leur fidélité visuelle.

Il n’y a pas que les jeux AAA qui profitent des avancées des puces d’Apple. Les jeux traditionnels mobiles aussi, comme le montre cette version bêta de Diablo Immortal, où le lancer des rayons a été activé. Vidéo : Maxime Johnson.

Le reste de l’écosystème, tout particulièrement l’interface de programmation (API) Metal, a aussi fait des bons de géants avec les années.

L’entreprise ne réinvente pas la roue. Au contraire, elle rattrape plutôt petit à petit son retard dans la création d’outils facilitant le travail des développeurs de jeux vidéo à grand déploiement.

Et depuis les iPhone 15 Pro, ces améliorations sont assez importantes pour permettre aux développeurs de porter de vrais jeux AAA de haute qualité graphique sur mobile. Le jeu mobile tel qu’on le connaît ne disparaîtra pas (Apple a d’ailleurs aussi présenté d’autres jeux plus conventionnels cette semaine, comme The Division : Resurgence, Sonic Dream Team et Hello Kitty Island Adventure), mais il s’agit d’une nouvelle option qui s’offre aux joueurs.

Vraiment les mêmes jeux?

Dans les deux exemples essayés ici, les jeux sont exactement les mêmes que ceux sur PC et sur consoles. L’expérience de jeu est identique. Death Stranding n’a d’ailleurs même pas de contrôles à l’écran pour y jouer avec son iPhone. Vous aurez besoin d’une manette ou d’un adaptateur de type Backbone pour en profiter.

La qualité est-elle la même par contre? Pas exactement. J’ai trouvé Resident Evil 4 particulièrement beau dans les scènes lumineuses, mais un peu moins dans les scènes plus sombres (dommage que ce ne soit pas l’inverse!). Les textures de Death Stranding sur iPhone étaient quant à elles aussi réalistes que sur console, mais la qualité de l’image semblait toutefois se dégrader rapidement vers l’horizon. Il est aussi difficile de prédire jusqu’à quel taux de rafraichissement le jeu pourra être affiché, mais un 60 images par seconde constant m’étonnerait.

Photo : Maxime Johnson.

Les outils logiciels et les puces d’Apple ne sont après tout pas magiques. Un MacBook Pro avec M3 Max est plus puissant qu’un iPhone 15 Pro. C’est donc normal qu’il y ait une différence de qualité entre les deux. Mais de ce que j’ai vu, le seuil acceptable était tout de même atteint sur iPhone.

Mon seul bémol est toutefois le texte, qui apparait souvent petit. Pour les jeux avec beaucoup de contenu à lire, un téléphone sera probablement une plateforme à éviter.

Combien payerez-vous pour ces jeux?

Seul Capcom a annoncé le prix de son jeu pour l’instant : 60$ US, c’est-à-dire le même prix que sur les autres plateformes. Il s’agit toutefois d’un achat universel, que vous pourrez aussi télécharger sur un iPad et sur un Mac.

Et vos parties seront évidemment synchronisées sur tous vos appareils.

Ubisoft et Kojima Productions n’ont pas encore annoncé leurs intentions, mais j’ai l’impression qu’une stratégie similaire s’imposera.

Car après tout, un téléphone ne sera probablement jamais l’appareil de choix pour un jeu à grand déploiement. Pour toutes leurs forces, les derniers iPhone 15 Pro sont moins puissants que les derniers Mac, et ce sera toujours le cas. Et ces jeux ont été conçus pour être joués sur de grands moniteurs ou de grandes télévisions. Pas sur le petit écran d’un téléphone.

Le marché pour des jeux uniquement mobiles à 80$ est probablement infinitésimal. Personnellement, je sais que jamais je ne payerais autant.

Photo : Maxime Johnson.

Pour les développeurs, et surtout pour Apple, tout est toutefois plutôt une question d’écosystème. Avoir les mêmes outils logiciels et les mêmes puces sur Mac, iPad et iPhone permet de rejoindre plusieurs types d’appareils en même temps. Death Stranding n’est pas porté sur l’iPhone. Il est porté sur l’écosystème d’Apple.

La question ne sera donc pas de savoir si vous voudrez jouer à votre prochain jeu sur mobile plutôt que sur votre ordinateur. Mais plutôt de savoir quel appareil vous conviendra le mieux au moment présent (une vision qui rejoint d’ailleurs celle de Microsoft, avec son Xbox Cloud Gaming).

C’est un peu ça, cette nouvelle ère du jeu sur iPhone. Parfois, la plateforme de choix sera sur un ordinateur, un iPad ou une télé (l’Apple TV sera éventuellement assez puissante pour profiter de ces jeux elle-aussi). Parfois ce sera en réalité virtuelle, avec l’Apple Vision Pro (personne ne l’a confirmé, mais je mettrais ma main au feu que les jeux présentés ici seront aussi sur ce casque à son lancement l’an prochain). Et des fois, ce sera sur son téléphone.