Amis et artistes rendent un dernier hommage à Guy Latraverse

De nombreux artistes et membres de la scène culturelle et politique québécoise ont livré un dernier hommage au «père du show-business québécois», Guy Latraverse, vendredi après-midi à la Place des Arts. Décédé le 14 octobre à 84 ans, le cofondateur de l’ADISQ et des FrancoFolies de Montréal a été unanimement décrit comme un révolutionnaire et un véritable amoureux de notre culture.

Une centaine de personnes du public sont venues saluer l’agent et producteur Guy Latraverse, qui a marqué le paysage culturel québécois. Puis, plusieurs figures et artistes québécois, invités à la cérémonie privée organisée par la famille et animée par Dominic Champagne, ont fait leur entrée dans la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.

Louise Latraverse, la soeur de Guy Latraverse

«Comme vous pouvez vous imaginer, c’est émouvant. C’est une célébration. On ne voulait pas que ce soit quelque chose de lourd. On voulait que ce soit un lieu où il a vécu toute sa vie, avec ses amis, ses artistes. On fête Guy! On est entre amis, avec la famille, ses amis du show-business.»

Dominic Champagne, l'animateur de l'hommage

«Je suis content d’être là à la fois pour le père du show-business, le monstre sacré, un des piliers du temple, mais aussi pour l’ami et la famille. [...] Il a fait de grandes choses sur le plan du show-business, mais aussi sur le plan humaniste. Il a aidé. Il nous a donné de grands rendez-vous artistiques, mais il a aussi aidé beaucoup de monde à vivre, ou à revivre.»

Gregory Charles, artiste

«J’aime Guy. Qui n’aimait pas Guy? Moi j’ai beaucoup travaillé avec Guy, surtout en télé dans les années 90. Guy m’appelait toujours pour me dire “Écoute, ça m’aiderait beaucoup si tu acceptais” et j’avais toujours dit oui avant qu’il finisse sa phrase.»

Franco Nuovo, journaliste et chroniqueur

«Il n’y avait jamais un artiste québécois qui avait chanté à la Place des Arts. Guy a fait venir Claude Léveillée, et après ça, il a déblayé complètement la scène. Il a fait venir beaucoup d’Européens, Julien Clerc, Aznavour... Il a été super important pour la culture québécoise.»

Isabelle Brais, la femme du premier ministre François Legault

«Je représente mon mari. Je viens surtout pour mon amie, Louise. On veut dire aux gens à quel point la culture est importante pour nous.»

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

«Monsieur Latraverse incarne tout ce qu’on peut avoir en tête quand on parle de bâtisseur. Pour moi, c’est toujours impressionnant de voir des gens qui ont travaillé aussi fort, aussi longtemps avant ma propre naissance, pour construire quelque chose comme le star-système québécois.»

Danielle Ouimet, actrice et animatrice

«J’ai toujours été très près de lui. C’est un être absolument exceptionnel. Toujours un sourire, jamais un reproche. Un être absolument fabuleux.»

Diane Dufresne, chanteuse et comédienne

«Guy Latraverse est très important. Il a été très important dans ma vie de chanteuse. J’ai suivi Guy dans ses grands projets.»

Boucar Diouf, humoriste et biologiste

«C’est Guy qui m’a amené à Montréal. Une fois, j’ai été invité au Grand Rire de Québec. Il m’a vu sur scène, et il m’a dit “J’aimerais te faire connaître par les gens de Montréal”. [...] C’est un vrai gentleman. Un chic type.»

Robert Charlebois

Le chanteur a été invité à chanter lors de l’hommage à Guy Latraverse.