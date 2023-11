«C’est horrible»: des citoyens des Laurentides dénoncent le déboisement près d’un lac

Des citoyens des Laurentides lancent un cri du cœur pour encadrer l’ensemble résidentiel qui menace selon eux les milieux humides de la région.

«C’était tout boisé. Il y avait des conifères et des feuillus. Il y a un marais tout autour. Tout a été rasé», s’insurge Jeannot Aucoin.

Le président de l’Association pour la protection du lac bleu s’inquiète depuis longtemps de la destruction de la forêt autour du lac de Saint-Hippolyte, une municipalité de quelque 11 000 âmes près de Prévost.

Il y a deux semaines, le déboisement d’un terrain en vue du développement d’une trentaine de maisons dont la construction n’a pas encore été approuvée par la municipalité a été la goutte de trop.

«Ça ne s’est pas fait en fonction des milieux humides», dénonce-t-il.

Photo Anouk Lebel

«Horrible»

De l’autre côté du lac, Julie Brazeau a découvert une scène de désolation en allant montrer son sentier de raquette à une amie.

«Il ne restait plus d’arbres plus rien. J’en ai pleuré tellement c’était horrible», témoigne celle qui a transformé le chalet de son enfance au bord du lac pour y élever ses deux enfants.

Photo Anouk Lebel

Il s’agit de la troisième phase d’un projet de développement immobilier de 275 maisons, explique le promoteur, Patrick Bissonnette. «Tout est conforme», dit-il.

La municipalité confirme avoir autorisé le déboisement pour la construction d’une rue en vue de la construction de 30 maisons dont les permis n’ont cependant pas encore été accordés.

«Elles ne seront pas construites dans les milieux humides», assure la mairesse suppléante, Chantal Lachaine.

«On va arriver au bout»

«On n’a pas de planification de notre territoire, on n’a pas de vision globale, on y va un projet à la fois», dénonce Sonia Tremblay, conseillère municipale indépendante.

«C’est un problème partout au Québec. Tout ce qu’il reste pour construire, ce sont des beaux boisés ou des milieux humides. On va finir par arriver au bout de ça», commente Kim Marineau, biologiste et présidente de la firme Biodiversité conseil.

L’enseignante à l’Université de Sherbrooke s’inquiète des conséquences sur la nappe phréatique et la gestion des eaux pluviales.

«Il va falloir payer avec plus d’inondations, plus de pollution des cours d’eau. C’est un problème qu’on repousse à plus tard, mais les dommages seront importants», prévient l’experte.