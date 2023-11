LEDUC née PARENT, Lucille



De St-Eustache, à l'âge de 89 ans, ce 1er novembre 2023, est décédée madame Lucille Parent, épouse de feu Lucien Leduc. Elle a rejoint son époux et sa fille Joanne.Elle laisse dans le deuil ses enfants Carole, Alain, Yvon (Marie), Pierre (Marie-Josée), Martine (Roland) et Sophie, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les visites auront lieu le mardi 14 novembre 2023 de 9h à 12h au :146, RUE ST-LOUISST-EUSTACHELes funérailles suivront après le diner dès 14h en l'église de St-Eustache au 123, rue St-Louis, St-Eustache. L'inhumation aura lieu par la suite au cimetière de St-Eustache dès 15h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou la Fondation de l'Hôpital de St-Eustache.https://fondationhopitalsainteustache.com/