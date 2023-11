«De la game au pied carré»: le Rocket jouera cinq matchs en sept jours

LAVAL | Le Rocket de Laval amorce dimanche une séquence de cinq matchs en sept jours, sa plus difficile de la saison.

«Ça va être de la game de hockey au pied carré, mais ça va être le fun, a soutenu Xavier Simoneau vendredi matin. On est dans un petit creux et juste de partir sur la route, ça rapproche les gars.»

N’empêche que les joueurs qui arrivent du hockey junior risquent de trouver ça difficile et ça sera encore plus vrai pour les joueurs provenant des rangs universitaires.

«Je pense aux gars des collèges qui jouaient à peu près cinq parties en un mois, là ils vont en jouer cinq en sept jours. C’est une belle opportunité pour tout le monde», a ajouté Trudeau.

Plus qu’une séquence

Très axé sur le développement de sa jeune équipe, Jean-François Houle le voit comme un autre apprentissage.

«Ça fait partie du développement d’un jeune professionnel. Ce n’est pas juste cinq en sept, il y a des voyages en plus. Ça serait bien d’aller sur la route et d’en gagner une au moins.»

Comme le Rocket n’a que deux victoires en dix matchs, ça pourrait être l’occasion de cimenter l’esprit d’équipe et de trouver la cohésion qui lui fait encore défaut.

«On va aller souper tous les gars ensemble, on va jouer beaucoup de matchs en peu de jours. Ça va nous permettre de nous souder un peu plus et de travailler ensemble, on n’aura pas le choix», croit le défenseur William Trudeau qui dispute sa seconde saison avec l’équipe.

Remise à zéro

Après une pause d’une semaine, le Rocket amorcera sa séquence avec deux rencontres à Winnipeg, ce qui pourrait être une bonne chose aux yeux de Simoneau.

«L’an dernier, ça nous avait fait du bien en fin de saison de partir sur la route, de recommencer à zéro et d’aller chercher des victoires, c’est important parce que ça commence à venir nous chercher.»

L’attaquant, qui a cinq passes en huit rencontres cette saison, reconnaît que les défaites commencent à peser lourd.

«On le sait entre nous qu’on a en masse de talent pour rivaliser avec n’importe quelle équipe de la ligue. C’est frustrant parce que tu veux gagner. Quand tu joues bien et que tu perds, ça fait mal.»

Drôle d’heure

Les deux matchs contre le Moose à Winnipeg seront disputés tôt. Dimanche, les deux équipes ont rendez-vous à 14 h alors que lundi, la première mise au jeu est prévue peu après 10 h 30 puisque c’est un match qui accueillera de nombreux groupes scolaires.

Même si les conditions sont les mêmes pour les deux équipes, ça brise la routine qui est habituellement très importante pour les joueurs. Joshua Roy ne se souvient pas exactement quand il a joué un match si tôt pour la dernière fois.

«Ça remonte à quand j’étais très jeune, j’étais atome ou novice, croit le Beauceron. Ça va faire différent et c’est une question de s’adapter. Ça va être différent de se réveiller, de déjeuner et d’aller tout de suite au match.»

«La dernière fois c’était à Charlottetown, ça fait un petit bout, mais ça va être différent. Les habitudes d’avant-match seront un peu différentes», a mentionné William Trudeau qui a déjà commencé à penser à ce qu’il mangera au déjeuner.

