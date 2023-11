Des études déjà concluantes sur le tramway: Jonatan Julien dit que des choses ont changé depuis 2020

Le fait que la CAQ a déjà en main les études qui disent que le tramway est le bon mode pour Québec ne permet pas de déduire que les conclusions de la Caisse de dépôt seront les mêmes, a affirmé le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien.

«Entre 2020 et aujourd’hui, il s’est passé des choses», a commenté le ministre, lors d'une conférence de presse en compagnie de Bruno Marchand.

Il réagissait au reportage du Journal qui rappelait que l'expert en transport Jean-Marc Charoud, qui travaille désormais à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) Infra, avait rendu une étude il y a trois ans qui concluait que le tramway est le bon mode pour Québec.

Meilleur mode

Le ministre a listé «l'absence de consortiums qui déposent, les prix qui ont augmenté, les situations qui ont évolué». «On regarde pendant les six prochains mois, avec l'expertise de la Caisse de dépôt, quel est le meilleur mode, quelle est la meilleure solution. On aura des propositions dans six mois.»

M. Julien n’a pas voulu dire s’il redonnerait ensuite la maîtrise d’œuvre à la Ville, si jamais la Caisse concluait à un tramway. «Ce sont des questions tellement hypothétiques.» Quant au maire Bruno Marchand, il a répondu: «Moi je vais laisser M. Julien répondre à ces questions-là.» «C'est ce que je fais», a renchéri M. Julien.

Troisième lien

Jonatan Julien n'a pas non plus voulu préciser si le troisième lien fait partie de l'analyse demandée à la Caisse, se limitant à parler du «réseau structurant». Les ministres caquistes ont évoqué une réflexion régionale pour la mobilité. «La Caisse de dépôt va regarder l'ensemble de la situation, mais c'est le réseau structurant, pour la Ville de Québec, qui est l'analyse qu'on demande.»

M. Julien a répété que l’acceptabilité sociale est «importante» pour ce projet, mais n’a pas voulu s’engager à récolter 50 % plus un, une définition qu'il avait déjà évoquée par le passé, quand la maîtrise d'oeuvre du projet était dans la cour de la Ville de Québec. « Minimalement, c’est 50% plus un. C’est au moins une majorité de citoyens», avait affirmé le ministre en avril 2022.