Éric Deslauriers: prêt à tout pour les Alouettes

En débarquant à Toronto, vendredi après-midi, les joueurs des Alouettes n’avaient plus qu’à se concentrer sur leur match du lendemain, en finale de l’Est, contre les Argonauts. C’était bien assez! Oeuvrant dans l’ombre, Éric Deslauriers, lui-même un ancien porte-couleurs du club montréalais, compte parmi ceux qui font tout pour faciliter la vie aux athlètes.

«Dans ma tête, je m’amuse à dire que je n’ai pas de tâches précises, je suis vraiment prêt à tout faire pour cette équipe, affirme Deslauriers, qui tient officiellement le rôle de directeur exécutif des opérations football et du personnel des joueurs. Le titre, c’est seulement un titre. En réalité, je suis prêt à faire n’importe quoi.»

• À lire aussi: Cody Fajardo veut une bague comme quart-arrière partant

• À lire aussi: Des Alouettes négligés, mais positifs

«Si je dois porter l’eau, je vais porter l’eau, a ajouté l’homme de 42 ans. Si on me demande de donner un coup de pouce aux entraîneurs, je suis toujours prêt à le faire. Je veux juste offrir à l’équipe une chance d’avoir le plus de succès possible sur le terrain.»

Martin Chevalier / JdeM

Responsable de la logistique

Concrètement, Deslauriers doit notamment superviser la logistique entourant le club, dont les transports et les hôtels.

«L’objectif, pour moi, c’est d’enlever toute pression possible sur les joueurs, a-t-il résumé. Je ne veux pas qu’ils pensent au transport, à l’hôtel, aux billets qu’ils offrent à la famille ou à quoi que ce soit d’autre à l’extérieur du terrain de football. L’horaire est bâti et les joueurs n’ont qu’à arriver à temps.»

«Je ne fais pas ça tout seul, il y a notamment Allyson Sobol qui fait de l’excellent travail», a par ailleurs tenu à souligner Deslauriers, au sujet de la coordonnatrice des opérations football.

Les bons mots de Calvillo

Après avoir joué avec les Alouettes de 2007 à 2015, Deslauriers est visiblement heureux de pouvoir encore gagner sa vie dans le monde du football. Ça fait maintenant plus de 15 ans qu’il est associé au club montréalais. Il a gagné deux fois la Coupe Grey avec les Alouettes, en 2009 et 2010, figurant parmi les receveurs de passes du quart-arrière Anthony Calvillo. Deslauriers est d’ailleurs celui qui, en 2011, a capté la 395e passe de touché en carrière de Calvillo, qui devenait alors le meneur de l’histoire de la Ligue canadienne de football à ce chapitre.

«Chaque personne dans cette équipe a un rôle à jouer et un gars comme Éric fait tout pour que les choses soient plus simples pour l’organisation et pour les joueurs, a noté Calvillo, coordonnateur offensif, au sujet de Deslauriers. Ce sont des choses dont on ne parle pas beaucoup, mais les joueurs apprécient et le remercient souvent pour ce qu’il fait. Il rend notre boulot plus facile et prend fierté à le faire. Étant lui-même un ancien joueur, il sait comment faciliter la vie aux athlètes et c’est sa façon de contribuer au succès.»

Martin Chevalier / JdeM

Objectif: Coupe Grey!

En plus de la logistique, Deslauriers est souvent celui qui sert de conseiller, de confident, de motivateur, voire même de psychologue, auprès des joueurs.

«C’est assez dur de conseiller un restaurant aux joueurs de ligne [...], car ils savent souvent mieux que moi où aller manger», dit à la blague Deslauriers, tout en reconnaissant qu’il est effectivement toujours prêt à aider et à écouter.

«Cette semaine, j’ai amené mes bagues de la Coupe Grey pour les montrer aux boys, pour qu’ils voient un peu pourquoi ils jouent, a-t-il conclu. C’est maintenant le temps d’aller en chercher une tous ensemble!»