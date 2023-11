Fin de la grève des acteurs aux États-Unis: l’industrie québécoise reprend vie!

Entre la grève des scénaristes et celle des acteurs américains, on peut dire que c’est toute l’industrie du cinéma qui a été fortement touchée. Montréal et les studios MELS ne font pas exception à la règle. La fin du conflit est accueillie comme une véritable bouffée d’air frais.

Au micro de Benoit Dutrizac, le président des studios MELS Patrick Jutras a expliqué à quel point c’est toute l’industrie québécoise qui était touchée, et avec elle, des centaines d’employés.

«Les installations du MELS 2 et MELS 3 étaient complètement vides, a déploré M. Jutras. Il y a des pertes d’emplois qui sont reliées aux productions étrangères.»

Même si l’entente finale n’est pas encore ratifiée, cela ne serait qu’une formalité, estime le président de MELS. Déjà, Montréal peut sentir l’effervescence reprendre dans l’industrie, avec des équipes américaines qui doivent arriver au Québec dès lundi.

Le président des studios MELS Patrick Jutras explique comment l’industrie cinématographique québécoise peut enfin se remettre à respirer, au micro de Benoit Dutrizac, via QUB radio :

Toutefois, Montréal n’est plus la destination par excellence des productions américaines. Selon M. Jutras, la baisse des crédits d’impôt en serait en partie la cause.

«Le Manitoba, Vancouver et Toronto sont plus compétitifs que nous», a-t-il affirmé.

Les équipes de promotions de la métropole restent tout de même actives afin d’attirer le plus de productions possible au Québec et faire travailler les excellents artisans d’ici.