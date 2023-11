Grammy 2024: 7 nominations québécoises grâce à Allison Russell et Yannick Nézet-Séguin et Rufus Wainwright

Grâce à Allison Russell, Yannick Nézet-Séguin et Rufus Wainwright, le Québec sera de nouveau bien représenté à la prochaine soirée des Grammy.

À elle seule, la Montréalaise Allison Russell a décroché quatre nominations dans la foulée de la parution de son second album, The Returner, l’été dernier. Elle est en lice dans les catégories Meilleur album americana, Meilleure performance americana (The Returner), Meilleure performance roots americana (Eve Was Black) et Meilleure chanson americana roots (The Returner).

Elle en avait déjà obtenu trois en 2022 et une, l’an dernier, sans remporter de Grammy toutefois.

Lauréat d’un Grammy en 2022, le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin pourrait en ajouter deux à sa récolte s’il remporte les catégories Meilleur enregistrement d’opéra (avec The Metropolitan Opera Orchestra) et Meilleure performance orchestrale (avec The Philadelphia Orchestra).

Le dernier-né de Rufus Wainwright, Folkocracy, est pour sa part finaliste pour le Grammy du Meilleur album folk.

La cérémonie des prix Grammy 2024 se tiendra le 4 février 2024, à Los Angeles.