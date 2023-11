«Grand nettoyage» de Gaza: le médecin de l’Hôpital Pierre-Boucher s'excuse

Le réputé cardiologue de l’Hôpital Pierre-Boucher, Éric Sabbah, qui a appelé au «grand nettoyage» de la bande de Gaza il y a quelques jours, s'excuse.

• À lire aussi: Un médecin de l’Hôpital Pierre-Boucher en appelle au «grand nettoyage» de la bande de Gaza

«Je m’excuse sincèrement auprès de toutes les personnes qui ont pu être offensées par la lecture de ces mots. J’ai rapidement retiré ce texte et je suis profondément désolé de mon geste», peut-on lire ans la lettre de M. Sabbah obtenue par TVA Nouvelles.

«C’est fini pour Gaza et le Hamas. Après 2 semaines de préavis d’évacuation, c’est l’heure du grand nettoyage. Impossible de distinguer les bons des mauvais...», avait-t-il écrit sur Facebook dans les derniers jours.

«Je souhaite la fin rapide de ce conflit, une paix durable et une cohabitation fructueuse entre Israéliens et Palestiniens», conclut-il.

Écoutez le commentaire de Richard Martineau via QUB radio :

Le médecin, déjà connu du grand public pour ses nombreuses entrevues pendant la pandémie de COVID-19, s’est attiré les foudres et a collectionné les plaintes à son endroit après des propos controversés.

De son côté, le CISSS de la Montérégie-Est, dont relève l’hôpital Pierre-Boucher, a vivement condamné ces propos, tandis que le Collège des médecins a confirmé au Journal que le cas avait été référé au Bureau du syndic.

- Avec Yves Poirier

Lisez l'intégralité de la lettre du Dr Éric Sabbah

«Pour la paix

Comme la majorité de mes concitoyens, de Montréal, du Québec et du Canada, les événements du 7 octobre m’ont touché et je souhaite de tout coeur la fin rapide des hostilités entre les parties et que les dirigeants prennent tous les moyens pacifiques pour conclure une entente qui conduira à une paix durable dans le respect et la dignité.

J’ai grandi au Québec et j’y ai fait toutes mes études pour devenir médecin, spécialisé en cardiologie. J’ai fondé une famille et je pratique depuis 28 ans en milieu hospitalier en travaillant en étroite collaboration avec tous mes collègues, quelle que soit leur origine culturelle ou leur confession religieuse.

J’ai développé d’excellentes relations professionnelles, et souvent des amitiés profondes, avec des collègues ou des membres du personnel hospitalier qui sont de foi musulmane ou d’origine palestinienne. Je les respecte tous et toutes et je les remercie de leur collaboration qui m’a permis d’offrir à tous les patients que j’ai traités, au fil des années, les meilleurs soins possibles.

Servir et soigner mes patients est au coeur de ma vie professionnelle. Je sais que derrière toute condition cardiaque, il y a une personne humaine avec ses multiples dimensions, sa culture, ses valeurs et son expérience de vie. C’est pourquoi je m’efforce d’accueillir et de communiquer avec chaque patient de manière courtoise et attentionnée. Durant quelques années, et notamment durant la pandémie, j’ai publié des textes dans des réseaux sociaux afin d’informer les personnes inquiètes au sujet d’une condition médicale que je connais bien.

Je n’ai jamais eu d’activité politique mais récemment j’ai publié un texte au sujet du conflit actuel entre Israël et le Hamas. J’ai utilisé dans ce texte une phrase dont les mots ne visaient qu’à parler de la lutte contre les membres du Hamas qui se cachent dans la ville de Gaza mais qui ont été malheureusement compris par plusieurs comme visant aussi les nombreux civils innocents qui souffrent de cette guerre. Je m’excuse sincèrement auprès de toutes les personnes qui ont pu être offensées par la lecture de ces mots. J’ai rapidement retiré ce texte et je suis profondément désolé de mon geste.

Je souhaite la fin rapide de ce conflit, une paix durable et une cohabitation fructueuse entre Israéliens et Palestiniens.

Éric Sabbah, M.D, FRCP(C)

Cardiologue

10 novembre 2023»

À voir aussi :