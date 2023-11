Jérôme 50 présente Antigéographiquement: des Ramasseux d’canettes jusqu’aux Hipsters en région

«Il y a toute une science derrière le ramassage de canettes, quand tu prends le temps d’observer et de t’informer», note avec un comique intérêt Jérôme 50, auteur de la populaire chanson Tokébakicitte, en faisant référence à un morceau qui se retrouve sur son nouveau projet.

Si ce sujet semble aussi farfelu qu’intéressant à développer, c’est tout à l’image du chanteur de Québec, intellectuel et friand des diverses dynamiques sociales de notre province.

Des observations de la sorte, l’album Antigéographiquement en est rempli. Que ce soit au sujet de la mort, de notre relation avec la pornographie, ou bien à propos de la dualité entre les mentalités des régions et celles des grandes villes, Jérôme 50 touche à tout avec la précision que seul un étudiant en linguistique peut avoir.

«Comment veux-tu faire un Québec qui se tient si le monde de région se sent méprisé par les gens de la ville», raisonne-t-il, lors de son entrevue avec Le Journal, en prenant en exemple ses amis qui sont revenus du Festival La Noce, au Saguenay, en critiquant le mode de vie «redneck» des habitants locaux.

Pour son deuxième album en carrière, qui est à paraître le 10 novembre, Jérôme 50 nous ouvre les pages du cahier de notes dans lequel il appose avec humour et intellectualité ses observations quotidiennes de la vie.

Un album au style éclaté

Parfois disco, d’autres fois plus acoustique, en se permettant même quelque pas du côté du ska, le premier projet en quatre ans de Jérôme 50 reflète bien son refus de se faire mettre dans une case.

«Je veux que chaque chanson ait son propre univers», soutient l’artiste de 29 ans, qui spécialise ses études en linguistique dans la morphologie des mots. «Selon moi, il n’y a rien de plus beau qu’un esprit libre et sans balise de réflexion», ajoute-t-il, en déplorant le fait que les idéologies soient de plus en plus scindées et polarisées dans notre société.

Parlant d’esprit libre, c’est un certain Hubert Lenoir qui a convaincu Jérôme 50 d’ajouter le succès commercial Tokébakicitte, paru en 2021, à la liste des 18 chansons qui composent cet élan.

«J’hésitais à l’inclure, j’ai demandé à Hubert et il m’a dit pourquoi pas? Ce serait cool qu’elle soit endisquée», raconte simplement le principal intéressé, encore surpris de la popularité de ce morceau. «C’est un succès improbable, mais ça m’a prouvé qu’en tant que société, on est capable d’avoir un regard critique sur nous-mêmes et d’en rire.»

►Le nouvel album de Jérôme 50 sera disponible le 10 novembre et des spectacles de lancement auront lieu à Montréal et à Québec les 16 et 24 novembre.