Le Rocket doit améliorer un aspect important de son jeu

LAVAL | La fiche du Rocket de Laval serait probablement bien différente si L’équipe était en mesure de dégourdir son jeu en avantage numérique.

L’équipe de Jean-François Houle occupe le premier rang de la Ligue américaine de hockey pour le nombre d’occasions en attaque massive avec 53 en dix matchs.

Le Rocket n’a cependant marqué que sept buts avec l’avantage d’un homme, ce qui lui confère une moyenne de 13,2%, ce qui le place au 27e rang du circuit de 32 équipes.

L’équipe n’a marqué qu’un seul but en 26 avantages numériques lors de ses six derniers matchs.

Tirer plus

Il n’y a pas de recette miracle, il faut attaquer le filet adverse pour dénouer la situation.

«Nous devons diriger plus de tirs au filet. Nous pouvons bouger la rondelle, je ne crois pas que nous jouons mal, mais nous devons envoyer des rondelles vers le but et foncer pour obtenir des retours», résume William Trudeau qui est souvent sur la glace avec un homme en plus en sa qualité de défenseur offensif.

Jean-François Houle a d’ailleurs profité de la pause de la dernière semaine pour apporter des correctifs.

«On a ajusté certaines choses, on a déplacé des joueurs, on a beaucoup travaillé cet aspect du jeu cette semaine avec les entrées de zone. Ce n’est pas une science exacte, la plupart des équipes font la même chose, nous avons fait beaucoup de vidéo et je crois que nous devons diriger plus de rondelles vers le filet et gagner nos batailles en travaillant plus fort que l’unité de désavantage numérique.»

Pas de panique

Joshua Roy a amassé cinq buts et sept passes à ses six premiers matchs dans la Ligue américaine, se hissant même au sommet du classement des meilleurs marqueurs pendant un certain temps.

Depuis, il a été blanchi lors de ses quatre derniers matchs, mais l’ailier gauche de 20 ans est loin de paniquer, il est même très serein.

«Je ne m’en fais pas trop, je me concentre sur ce que je peux faire de mieux en travaillant fort. Mon but c’est de continuer à travailler sur les autres aspects de mon jeu.

«Ce n’est pas arrivé souvent et il ne faut pas que je me concentre sur ça, les chances sont là et ça va venir.»

